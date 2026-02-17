Merényletet terveztek Taylor Swift koncertje ellen, vádat emeltek

A Taylor Swift bécsi koncertjei elleni merényletkísérlet miatt az osztrák ügyészség hivatalosan is terrorvádat emelt a gyanúsított ellen. A hatóságok szerint a férfi az Eras Tour bécsi állomását akarta célba venni, és az ügy nemzetközi terrorellenes intézkedésekhez vezetett – tájékoztat a CBS News.

Taylor Swift koncertjeire több tízezer rajongót vártak Bécsben

Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért törölték Taylor Swift bécsi koncertjeit 2024 augusztusában?

A bécsi koncert törlése azért történt, mert az osztrák hatóságok szerint sikerült meghiúsítani egy konkrét támadási tervet. A biztonsági kockázat nagysága miatt három tervezett fellépést is lemondtak az Ernst Happel Stadionban.

Milyen merényletet terveztek Taylor Swift koncertje ellen?

Az ügyészség szerint a gyanúsított repeszbomba készítéséhez keresett útmutatót az interneten, és kis mennyiségű robbanóanyagot is előállított. A hatóságok állítása alapján kések és robbanószerkezetek használatával akart minél több embert megölni.

A Taylor Swift-koncert ügyében történő eljárást az alsó-ausztriai Wiener Neustadt városában folytatják le, amely Bécs közelében található.

Ki a gyanúsított a Taylor Swift elleni bécsi támadási tervben?

A vádlott egy 21 éves férfi, akit 2024 augusztusában tartóztattak le. Az osztrák sajtó Beran A.-ként azonosította. Az osztrák ügyészség szerint online felületeken az Iszlám Államhoz kötődő propagandát is terjesztett.

Egyedülálló eljegyzési ajándékkal lepte meg az NFL-sztár Taylor Swiftet

Ilyenről sem gyakran hallani. Az NFL-sztár Travis Kelce egy világhírű versenylóval lepte meg Taylor Swiftet, amelyet az énekesnő után nevezett el, és akár egymillió font (nagyjából 460 millió forint) értékű eljegyzési ajándék is lehet belőle a jövőben.

Taylor Swift hatalmas titkot árult el párkapcsolatáról

Hónapok óta találgatták a rajongók, hogyan talált egymásra a popvilág királynője és az amerikai futball egyik legnagyobb sztárja, Travis Kelce. Most azonban Taylor Swift lerántotta a leplet a titokról, és az igazság sokakat meglephet.