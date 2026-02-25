Szinte rá sem lehet ismerni, Taylor Swift smink nélkül mutatta meg magát

Taylor Swift újabb pillanatot osztott meg rajongóival a Opalite című sláger készítéséről, amely most a Billboard Hot 100 listájának élére került. A 36 éves énekesnő egy smink nélküli videót is posztolt az Instagramon, bemutatva, hogyan dolgozott a stúdióban a producer Max Martin mellett – írja a People.

Taylor Swift Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sztár a hét elején, február 23-án tette közzé a felvételeket és a fotókat Instagram-oldalán. A posztban így fogalmazott:

Csak néhány emlék az ‘Opalite’-ról, hogy megünnepeljük a Hot 100 #1 helyet — srácok, ti tényleg felvettétek ezt a számot az életetekbe!

Taylor Swift elmondta, hogy alig tudja szavakba önteni az örömét, és teljesen lenyűgözte a rajongók szeretete. Ez a második alkalom, hogy ugyanarról az albumról két szám is az élre került a Hot 100 listán.

A poszt első videója Taylor Swift smink nélküli arcát mutatja a stúdióban, ahol Max Martinnal dolgozik az “Opalite” felvételén, miközben természetes, hullámos szőke haja a vállára omlik.

Óriási titkot leplezett le menyasszonyáról Travis Kelce

Travis Kelce elárulta, hogy Taylor Swift házi kovászos kenyerei nemcsak finomak, hanem bizony súlygyarapodást is okoztak nála. A Kansas City Chiefs sztárja egy podcastben mesélte el, hogy annyit evett menyasszonya sütijeiből, hogy végül beszakadt alatta egy szék.

Merész aranyban hódította el legjobb barátja esküvőjét Taylor Swift

Taylor Swift ismét a reflektorfénybe került, amikor megjelent legjobb barátja, Este Haim esküvőjén Ojai-ban, Kaliforniában. Taylor Swift egy csillogó aranyszínű, fényes ruhában vonult végig a rendezvényen, a legendás Stevie Nicks oldalán, minden tekintetet magára vonva.