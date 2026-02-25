Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Orbán Viktor háromfrontos kampányt indított a one-man-show ellen

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

énekesnő

Szinte rá sem lehet ismerni, Taylor Swift smink nélkül mutatta meg magát

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai énekesnő exkluzív képeket osztott meg az Opalite című sláger készítéséről. Taylor Swift smink nélküli arcát is büszkén vállalta, ami nem csoda: az énekesnő igazi természetes szépség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnősminkTaylor Swift

Taylor Swift újabb pillanatot osztott meg rajongóival a Opalite című sláger készítéséről, amely most a Billboard Hot 100 listájának élére került. A 36 éves énekesnő egy smink nélküli videót is posztolt az Instagramon, bemutatva, hogyan dolgozott a stúdióban a producer Max Martin mellett – írja a People

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Taylor Swift attends the 67th Annual GRAMMY Awards on February 02, 2025 in Los Angeles, California. Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Taylor Swift Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sztár a hét elején, február 23-án tette közzé a felvételeket és a fotókat Instagram-oldalán. A posztban így fogalmazott: 

Csak néhány emlék az ‘Opalite’-ról, hogy megünnepeljük a Hot 100 #1 helyet — srácok, ti tényleg felvettétek ezt a számot az életetekbe!

Taylor Swift elmondta, hogy alig tudja szavakba önteni az örömét, és teljesen lenyűgözte a rajongók szeretete. Ez a második alkalom, hogy ugyanarról az albumról két szám is az élre került a Hot 100 listán. 

A poszt első videója Taylor Swift smink nélküli arcát mutatja a stúdióban, ahol Max Martinnal dolgozik az “Opalite” felvételén, miközben természetes, hullámos szőke haja a vállára omlik. 

Óriási titkot leplezett le menyasszonyáról Travis Kelce

Travis Kelce elárulta, hogy Taylor Swift házi kovászos kenyerei nemcsak finomak, hanem bizony súlygyarapodást is okoztak nála. A Kansas City Chiefs sztárja egy podcastben mesélte el, hogy annyit evett menyasszonya sütijeiből, hogy végül beszakadt alatta egy szék.

Merész aranyban hódította el legjobb barátja esküvőjét Taylor Swift

Taylor Swift ismét a reflektorfénybe került, amikor megjelent legjobb barátja, Este Haim esküvőjén Ojai-ban, Kaliforniában. Taylor Swift egy csillogó aranyszínű, fényes ruhában vonult végig a rendezvényen, a legendás Stevie Nicks oldalán, minden tekintetet magára vonva.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!