Kutatók elárulták: ilyenkor érdemes tejet inni

Egy új kutatás szerint a tej fogyasztása edzés után nemcsak a fehérjebevitelt támogatja, hanem az idősebbek csontjait is védi. Ahogy a világ népessége öregszik, az 50 év felettieknek egyre fontosabb, hogy megőrizzék izomtömegüket és csontsűrűségüket. A tudósok azt vizsgálták, hogyan segíthet a rendszeres edzés és a megfelelő táplálkozás együtt a csontok egészségének megőrzésében – írja a Daily Mail.

A tej fogyasztása edzés után különösen fontos az idősek számára – Fotó: Unsplash

Hogyan támogatja a tej a csontok erősségét?

A kínai tudósok szerint a tej nemcsak fehérjében gazdag, hanem segíti a kalcium felszívódását is, ami elengedhetetlen a csontok erősségéhez. Azok az idősek, akik edzés után ittak egy pohár tejet és részt vettek táplálkozási oktatásokon, a vizsgálat szerint a legnagyobb javulást érték el a kézszorító erőben, a felállás-leülés feladatokban és a járási sebességben. A tudósok hangsúlyozták, hogy pusztán ismeret alapú oktatás nem elég: a diéta változtatása nélkül a javulás korlátozott.

A tej rendszeres fogyasztása az edzés után az alábbi módokon támogathatja a csontok és izmok egészségét:

Közvetlen fehérjepótlás: 240 ml alacsony zsírtartalmú tej edzés után biztosítja a szükséges fehérjemennyiséget.

Kalcium és ásványi anyagok: a tej elősegíti a kalcium felszívódását, ami a csontok erősségét növeli.

Komplex étkezés: a fehérje szénhidráttal, például 60 g párolt édesburgonyával kombinálva gyorsítja az izmok regenerálódását.

Miért fontos az idősek számára a tej és a fehérje?

Időseknél a csontok lassan veszítenek ásványi anyagot, ami csontritkuláshoz vezethet. A csontvékonyodás ellen a rendszeres testmozgás, a helyes étrend, a D-vitamin, a dohányzás mellőzése és az alkoholfogyasztás mérséklése mind segít. A tej edzés utáni fogyasztása tehát nemcsak az izomerőt növeli, hanem hozzájárulhat a hosszú távú csontvédelemhez és a törések kockázatának csökkentéséhez.

