Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Az USA hadat üzent Putyinnak – új szinten a konfliktus

tejszín fagyasztása

Tejszín fagyasztása maradékból: spórolás vagy konyhai baklövés?

55 perce
Sokan kerülnek abba a helyzetbe, hogy egy főzés után fél doboz tejszín marad a hűtőben, amit nem szívesen dobnának ki.A tejszín fagyasztása ilyenkor logikus megoldásnak tűnik, de érdemes tudni, milyen következményekkel jár, mielőtt az a mélyhűtőbe kerül.
tejszín fagyasztásaételtejszín

A tejszín fagyasztása technikailag működik, de az állaga megváltozik. Kiolvasztás után gyakran szemcsés, darabos lesz, ami teljesen normális jelenség. A fagyasztás során a víz és a zsír különválik, ezért az eredeti krémesség ritkán marad meg – írj a Bild.

A tejszín fagyasztása megváltoztatja az állagát: főzéshez még jól használható, habveréshez viszont már nem ideális
A tejszín fagyasztása megváltoztatja az állagát: főzéshez még jól használható, habveréshez viszont már nem ideális Fotó:Illusztráció/Unplash

Tejszín fagyasztása — nem mindegy, milyen zsírtartalmú krémet teszünk el

Ez különösen akkor feltűnő, amikor hidegen szeretnénk felhasználni — például desszertekhez vagy habveréshez. Nem minden tejszín reagál ugyanúgy. 

A magas zsírtartalmú, legalább 30%-os habtejszín fagyasztása adja a legjobb eredményt.

Az alacsonyabb zsírtartalmú főzőtejszín vagy kávétejszín kiolvasztás után sokkal könnyebben kicsapódik, darabos lesz.

Alapszabály: minél zsírosabb a tejszín, annál jobban bírja a fagyasztást.

Így tárolja helyesen a fagyasztóban

A jó eredményhez egy kis előkészület kell:

  • Mindig friss tejszínt fagyasszon le, lehetőleg a minőségmegőrzési idő előtt.
  • Adagolja előre — jégkockatartó vagy kis doboz tökéletes.
  • Légmentesen zárja, mert a tejszín könnyen átveszi a szagokat.
  • Címkézze fel, dátummal.

A tejszín fagyasztása után 2–3 hónapig biztonságos, ennél tovább viszont már romlik a minősége.

Kiolvasztás — itt rontják el a legtöbben

A kiolvasztásnál türelem kell. A tejszínt lassan, hűtőben érdemes felengedni, nem szobahőmérsékleten. Ha szemcsésnek tűnik, egy alapos keverés vagy rövid botmixerezés javíthat rajta — de csodát ne várjunk.

Mire jó és mire nem jó a fagyasztott tejszín?

A tejszín fagyasztása után leginkább meleg ételekhez válik be. Melegítéskor a kiolvasztott tejszín jól viselkedik: krémlevesekben, különféle mártásokban, tartalmas ragukban vagy rakott ételekben és gratinokban is szépen összeolvad a többi alapanyaggal, így főzéshez továbbra is jól használható. Habveréshez, desszertekhez vagy díszítéshez viszont nem ajánlott, mert az állaga már nem lesz kellően sima és krémes.

Mi a helyzet a tejföllel, crème fraîche-sel?

Itt már problémásabb a helyzet. A savas tejtermékek — mint a tejföl vagy crème fraîche — fagyasztás után elveszítik az állagukat és az ízüket. Kiolvasztva gyakran vizesek, szemcsések lesznek.

Hidegen szinte használhatatlanok, de főzéshez még bevethetők, például szószokban vagy rakott ételekben.

