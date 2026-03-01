Egy ember meghalt, sokan megsérültek Tel-Avivban egy iráni rakéta becsapódásában

Több tucat ember közepesen vagy könnyebben, egy férfi pedig súlyosan megsebesült, és

egy 40 év körüli nő életét vesztette egy közvetlen rakétabecsapódásban Tel-Aviv belvárosában szombat éjjel.

Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint további három ember közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, köztük egy 90 év körüli nő. Jelentős károk keletkeztek az épületekben és az autókban is a környéken.

Amikor két épületet közvetlen találat ért, tűz ütött ki, amelyet a katasztrófaelhárítók eloltottak - közölte a rendőrség tel-avivi körzetének parancsnoka. Az egyik épület egyes részei a támadás következtében leomlottak. Számos lakót mentettek ki a csapatok, és több utcában is jelentős a pusztítás.