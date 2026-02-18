Snapchaten vadásznak a fiatalokra – lopásra csábítják őket

Londonban jelentős problémát okoz a mobiltelefonok utcai eltulajdonítása. A rendőrségi tájékoztatás szerint a telefonlopások mögött szervezett csoportok állnak, amelyek a Snapchat közösségi platformon keresztül toboroznak fiatalkorúakat – akár 14 éveseket is –, hogy a reggeli órákban okostelefonokat szerezzenek meg közterületen. Az Egyesült Királyságban London számít a leginkább érintett térségnek a mobilkészülékek eltulajdonítása szempontjából. A hatóságok szerint az elkövetők előre meghatározott összegek alapján dolgoznak, és az egyes készüléktípusokért eltérő díjazást kínáló „árlistát” használnak - tájékoztat a The Guardian.

A telefonlopások visszaszorítására drónokat is bevet a londoni rendőrség

Hogyan működik a telefonlopás hálózata?

A londoni Metropolitan Police tájékoztatása szerint a bandák a Snapchaten konkrét összegeket kínálnak az egyes készüléktípusokért. A legújabb modellekért fizetik a legtöbbet:

iPhone 16 Max: 171 000 forint

iPhone 15: 99 000 forint

iPhone 12: 9 000 forint

A fiatalok kerékpárral közelítik meg az áldozatokat, majd a lopás után üzenetben egyeztetnek a „kezelőjükkel” az átadás helyszínéről. Ha egyszerre tíz vagy több készüléket adnak le, extra bónuszt is kaphatnak. A rendőrség beszámolója szerint előfordult, hogy egy tinédzser kora reggel indult el forgalmas közlekedési csomópontokhoz, majd az akció után egyenesen iskolába ment.

Egy friss ügyben 12 fiatalt tartóztattak le és emeltek ellenük vádat telefonlopások miatt, ám néhányukat másnap óvadék ellenében szabadon engedték. A rendőrség szerint 24 órán belül ismét lopásokkal hozták őket összefüggésbe.

