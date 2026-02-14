Mellvillantástól a rakoncátlankodó cipzárig: a téli olimpiák legkínosabb ruhabalesetei

A Daily Star néhány emlékezetes ruhabakit szedett össze a korábbi téli olimpiai játékokról.

A kanadai jégtáncos páros, Piper Gilles és Paul Poirier ruhabakija kis híján bronzérmükbe került az idei milánói téli olimpiai játékokon

Fotó: MILLEREAU PHILIPPE / KMSP

Csalni próbáltak a milánói téli olimpia síugró viadalán

A 2026-os téli olimpia körül már a rajt előtt botrány robbant ki: sajtóértesülések szerint egyes síugrók hialuronsavas injekciókkal próbálták befolyásolni a 3D-s testszkennelés eredményét, amely alapján a versenyruháikat méretezik. Az ügy alapja, hogy az öltözék illeszkedése aerodinamikai előnyt jelenthet, a vádak szerint pedig néhány sportoló ezt próbálta kihasználni. A sportágat alaposan megrázta a botrány.

Betiltották az alpesi síző mellvédőjét

A 2010-es téli olimpia egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ruházati ügye a brit alpesi síző, Chemmy Alcott nevéhez kötődik. Alcott bordatöréssel versenyzett, ezért egy speciális mellvédőt viselt. A felszerelést azonban végül betiltották aerodinamikai okokra hivatkozva, miután sokak szerint látványosan megváltoztatta az alakját. A sajtó gyorsan el is nevezte az ügyet „boob-gate”-nek.

Véletlenül villantott mellet a műkorcsolyázó

A 2018-as téli olimpia egyik legkínosabb jelenetét a francia műkorcsolyázó, Gabriella Papadakis élte át. Kűrje közben a felsőrésze meglazult, és akaratlan villantás történt a jégen. A sportoló később „legrosszabb rémálmának” nevezte az esetet. Papadakis és partnere, Guillaume Cizeron végül ezüstérmet szereztek.

Meglebbent Lindsey Vonn estélyije

Az olimpiai bajnok amerikai síző, Lindsey Vonn a 2024-es ESPY-gálán került kellemetlen helyzetbe, amikor egy széllökés megemelte estélyi ruháját. Vonn gyorsan kezelte a helyzetet, később pedig másik ruhára cserélte az öltözékét, mielőtt fotózkodni kezdett volna.

Cipzár okozta a bajt

A 2014-es téli olimpia bronzérmese, az orosz gyorskorcsolyázó Olga Graf a célba érés után örömében lehúzta a szűk versenyruháját, hogy levegőhöz jusson. Csak később eszmélt rá, milyen látványt nyújtott a kamerák előtt, és gyorsan visszahúzta a cipzárt.

Majdnem pontlevonást okozott a meglazult ruhadarab

A mostani milánói játékokon a kanadai jégtáncos páros, Piper Gilles és Paul Poirier, kis híján komoly pontlevonást szenvedett el, amikor Poirier ruhájának egy darabja meglazult a program közben. Ha az anyag hozzáért volna a jéghez, visszacsúszhattak volna a dobogóról, de a gyors reakciónak köszönhetően megúszták a bajt.