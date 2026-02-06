Megdöbbentő kutatás: ezt okozhatja a terhesség alatti stressz

A Tohoku Egyetem kutatói több mint 23 ezer anya–gyermek páros egészségügyi adatait elemezték. A szakemberek az anyák lelkiállapotát a terhesség korai és középső szakaszában, valamint a szülést követő egy hónapban vizsgálták – közölte a Daily Mail.

A terhesség környékén jelentkező stressz vagy depresszió árt a babának

Fotó: Unsplash

Egerek viselkedését elemezték a terhesség alatti depresszióval kapcsolatban

Az eredmények szerint az úgynevezett perinatális depresszió – vagyis a várandósság környékén jelentkező súlyos lelki megterhelés – összefüggést mutat az autizmus spektrumzavarra jellemző tünetekkel.

A kutatás egyik legmeglepőbb megállapítása, hogy a hatás különösen erősen jelentkezett a lányoknál. A depresszióval küzdő anyák lánygyermekeinél gyakrabban figyeltek meg fejlődési eltéréseket, gyengébb anya–gyermek kötődést, valamint alacsonyabb születési testsúlyt.

Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozták: a fiúk esetében – függetlenül az anya mentális állapotától – általában több autizmusra jellemző vonást tapasztaltak, ami összhangban van a korábbi statisztikákkal.

Az anya és a gyermek közötti kötődést vizsgálták

A tudósok az összefüggések hátterének feltárására egereken végzett kísérleteket is folytattak. A vemhes egereknél mesterségesen megemelték a stressz szintjét, amitől depresszióhoz hasonló viselkedést mutattak, és kevésbé gondoskodtak az utódaikról.

Az érintett nőstényeknél csökkent az úgynevezett oxitocin, vagyis a „szeretethormon” szintje az agy egy fontos területén. Hasonló változásokat figyeltek meg a nőstény utódoknál is, ami akadályozhatta az anya és gyermek közötti kötődést.

A tanulmányt publikáló Molecular Psychiatry folyóiratban a kutatók hangsúlyozták: kulcsfontosságú a kismamák mentális egészségének korai szűrése és támogatása, mivel ez hosszú távon a gyermek fejlődésére is hatással lehet.

A kulturális különbségek is számítanak

A szakemberek ugyanakkor elismerték, hogy a vizsgálatnak vannak korlátai, például kulturális különbségeket nem tudtak teljes mértékben figyelembe venni.

Korábbi tanulmányok szintén felvetették, hogy a várandósság alatti depresszió és bizonyos antidepresszánsok szedése kapcsolatba hozható az autizmus kockázatával, bár az ok-okozati összefüggések továbbra sem teljesen tisztázottak.