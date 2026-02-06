Megdöbbentő kutatás: ezt okozhatja a terhesség alatti stressz

A Tohoku Egyetem kutatói több mint 23 ezer anya–gyermek páros egészségügyi adatait elemezték. A szakemberek az anyák lelkiállapotát a terhesség korai és középső szakaszában, valamint a szülést követő egy hónapban vizsgálták – közölte a Daily Mail.
Egerek viselkedését elemezték a terhesség alatti depresszióval kapcsolatban
Az eredmények szerint az úgynevezett perinatális depresszió – vagyis a várandósság környékén jelentkező súlyos lelki megterhelés – összefüggést mutat az autizmus spektrumzavarra jellemző tünetekkel.
A kutatás egyik legmeglepőbb megállapítása, hogy a hatás különösen erősen jelentkezett a lányoknál. A depresszióval küzdő anyák lánygyermekeinél gyakrabban figyeltek meg fejlődési eltéréseket, gyengébb anya–gyermek kötődést, valamint alacsonyabb születési testsúlyt.
Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozták: a fiúk esetében – függetlenül az anya mentális állapotától – általában több autizmusra jellemző vonást tapasztaltak, ami összhangban van a korábbi statisztikákkal.
Az anya és a gyermek közötti kötődést vizsgálták
A tudósok az összefüggések hátterének feltárására egereken végzett kísérleteket is folytattak. A vemhes egereknél mesterségesen megemelték a stressz szintjét, amitől depresszióhoz hasonló viselkedést mutattak, és kevésbé gondoskodtak az utódaikról.
Az érintett nőstényeknél csökkent az úgynevezett oxitocin, vagyis a „szeretethormon” szintje az agy egy fontos területén. Hasonló változásokat figyeltek meg a nőstény utódoknál is, ami akadályozhatta az anya és gyermek közötti kötődést.
A tanulmányt publikáló Molecular Psychiatry folyóiratban a kutatók hangsúlyozták: kulcsfontosságú a kismamák mentális egészségének korai szűrése és támogatása, mivel ez hosszú távon a gyermek fejlődésére is hatással lehet.
A kulturális különbségek is számítanak
A szakemberek ugyanakkor elismerték, hogy a vizsgálatnak vannak korlátai, például kulturális különbségeket nem tudtak teljes mértékben figyelembe venni.
Korábbi tanulmányok szintén felvetették, hogy a várandósság alatti depresszió és bizonyos antidepresszánsok szedése kapcsolatba hozható az autizmus kockázatával, bár az ok-okozati összefüggések továbbra sem teljesen tisztázottak.
Az NHS szerint a terhesség alatti hangulatingadozás gyakori, de tartós szomorúság, ingerlékenység és koncentrációs zavar esetén fontos szakemberhez fordulni.
