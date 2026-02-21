Nem kapszula, nem gyógyszer – így csökkentheti a gyulladást az étrend

A természetes gyulladáscsökkentő megoldások iránt egyre nagyobb az érdeklődés, különösen az immunrendszer támogatása és a krónikus gyulladások visszaszorítása miatt. A Nottinghami Egyetem kutatói most arra jutottak, hogy a kefir és a prebiotikus rostok együttes fogyasztása jelentősebb mértékben csökkentheti a gyulladásos folyamatokat, mint a népszerű étrend-kiegészítők önmagukban.

A kefir és a prebiotikus rostok együttese ígéretes természetes gyulladáscsökkentő

Fotó: Olga Petnyunene / Unsplash

Természetes gyulladáscsökkentő: Miért különleges a kefir és a rostok párosa?

A kutatás szerint a fermentált tejital, a kefir élő baktériumokat és élesztőket tartalmaz, amelyek jótékony hatással vannak a bélflórára. Amikor ezt prebiotikus rostkeverékkel kombinálták, a hatás még erősebbé vált. A rostok ugyanis „táplálják” a hasznos bélbaktériumokat, segítve azok szaporodását és működését.

A rostos ételek táplálják a hasznos bélbaktériumokat, segítve azok szaporodását és működését

Fotó: Jannis Brandt / Unsplash

Erősebb hatás, mint az omega–3 esetében

A hathetes vizsgálat során azoknál a résztvevőknél, akik kefirt és prebiotikus rostot együtt fogyasztottak, csökkentek legnagyobb mértékben az egész szervezetet érintő gyulladásos markerek. Bár az omega–3 zsírsavakat vagy csak rostot szedő csoportoknál is javulás volt tapasztalható, az eredmények elmaradtak a kombinált megoldás hatékonyságától.

A bélflóra kulcsszerepe

A kutatást vezető mikrobiom-szakértő szerint a bélbaktériumok és az étrendi rostok kölcsönhatása kulcsfontosságú lehet az immunegyensúly és az anyagcsere egészségének fenntartásában. A jótékony baktériumok olyan természetes anyagokat termelnek, amelyek segítenek „lecsillapítani” a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat.

Fotó: Margaret Kester / Unsplash

Miért fontos a gyulladás csökkentése?

A gyulladás az immunrendszer természetes válasza, ám ha alacsony szinten, tartósan fennáll, összefüggésbe hozható szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint anyagcsere-problémákkal. Éppen ezért egy hatékony természetes gyulladáscsökkentő stratégia hosszú távon is támogathatja az egészséget.

A kutatócsoport a jövőben azt is vizsgálni tervezi, hogyan hat ez az úgynevezett „szinbiotikus” megközelítés a krónikus gyulladásos betegségekben szenvedőknél.

Az eredeti cikk a Fox News oldalán jelent meg.