Katasztrófahelyzet Brazíliában: legalább 25 ember meghalt, köztük gyerekek is – videó

A legtöbb halálesetet Juiz de Fora városában jelentették, ahol a hatóságok szerint a természeti katasztrófa során 18 ember vesztette életét, további hét áldozatról pedig Ubá városából érkezett jelentés. A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak, több tucat eltűntet keresnek, miután az éjszaka folyamán több ház és épület összeomlott – számolt be a BBC.

Tűzoltók viszik a természeti katasztrófa egyik áldozatának holttestét Juiz de Fora városában

Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Sokan otthonukat is elvesztették a természeti katasztrófa következtében

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és azoknak, akik elveszítették otthonukat. Bejelentette, hogy Juiz de Forában „katasztrófahelyzetet” hirdettek ki, és a szövetségi kormány minden szükséges támogatást mozgósít a humanitárius segítségnyújtás és az újjáépítés érdekében.

A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint csak Juiz de Forában mintegy 440 ember maradt fedél nélkül vagy kényszerült elhagyni otthonát. A város ideiglenes szállásokat biztosít az érintetteknek, és vízre, élelmiszerre, ruhára, valamint higiéniai eszközökre kér adományokat. Egy X-en közzétett videón azt látjuk, ahogy Juiz de Fora utcáit ellepi a víz.

Hoje, por volta das 14h... Desde ontem, chovendo assim em Juiz de Fora.. 😔 pic.twitter.com/170VEl0GyQ — Alex@ndre 🌐⏳ (@Rochalexandre95) February 24, 2026

A város polgármestere háromnapos gyászt rendelt el, és a történteket hivatali idejének „legszomorúbb pillanataként” jellemezte. A hatóságok közlése szerint gyermekek is vannak az áldozatok között, de részletes adatokat egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

A mentés közben megrázó jelenetek játszódtak le: egy apa élő televíziós közvetítésben kereste eltűnt hatéves kislányát a sárral és törmelékkel borított területen. Egy másik férfi, aki egy négyéves gyermeket és három felnőttet mentett ki egy földcsuszamlás sújtotta környékről, könnyek között arról beszélt, hogy közben saját rokonát is keresi.

Mentőcsapatok kutatnak túlélők és áldozatok után a romok között Juiz de Fora városában

Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

A közösségi médiában terjedő felvételeken sártól hömpölygő víz sodor autókat és romokat az utcákon, több épület pedig teljesen összeomlott. Egy videón az is látszik, ahogy Ubában egy temetkezési vállalkozás koporsóit ragadja magával az áradat.

A hatóságok szerint ez volt Juiz de Fora történetének legcsapadékosabb februárja: a lehullott eső mennyisége már most több mint kétszerese a havi átlagnak. A brazil meteorológiai szolgálat kedden heves esőzésre figyelmeztető riasztást adott ki Minas Gerais, valamint Rio de Janeiro és további 12 állam területére.

Brazíliában jelenleg nyár van, ami a csapadékos időszak csúcspontja. A heves zivatarok, áradások és földcsuszamlások ilyenkor gyakoriak. Tavaly a déli Rio Grande do Sul államban közel 200 ember halt meg a rendkívüli esőzések következtében, és több mint kétmillió embert érintettek a természeti katasztrófák.