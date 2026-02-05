A Tesco-vacsora rémálommá vált, miután féreg került elő a csirkéből

Egy 54 éves férfi, Donald Cameron azt állítja, hogy a Tesco egyik invernessi üzletében vásárolt előre elkészített csirkében féreg volt, amelyet csak akkor vett észre, amikor már szinte teljesen elfogyasztotta az ételt. Elmondása szerint a csirkemell felvágásakor egy olyan elváltozást látott a húsban, amely szerinte egyértelműen parazitára utalt, és jól kivehető volt az is, hol „fúrta át magát” a hús rostjai között – írj a Mirror.
Tesco-vásárlásból lett horror — féreg a csirkében?
Donald Cameron szerint az eset még tavaly októberben történt, amikor egy áramszünet miatt olyan élelmiszert keresett, amelyet nem kell megfőzni. Így esett a választása egy előre elkészített, egész sült csirkére, amelyet egy barátjával együtt fogyasztott el. A vacsora végén azonban a férfi felhasított egy darab csirkemellet, és ekkor vette észre azt, amit ő egyértelműen parazitának tart.
Állítása szerint nemcsak egy szokatlan alakzat volt látható a húsban, hanem elszíneződés is, amely szerinte arra utalt, hogy a féreg áthaladt az izomszöveten. Cameron hangsúlyozta, hogy vidéken nőtt fel, farm közelében élt, és korábban is látott már hasonló élősködőket állatokban, ezért nem hiszi el, hogy egyszerű vérérrel vagy természetes elváltozással lett volna dolga.
Hetekig állt a „szennyezett” csirke a boltban
A férfi elmondása szerint az eset után azonnal jelezte a problémát a Tesco felé, azonban frusztrálónak találta a reakciókat. Többször próbálta elérni az üzletet telefonon, sikertelenül, ezért végül személyesen vitte vissza a csirkét. Később azonban megdöbbentő dologgal szembesült: a kifogásolt terméket állítása szerint egy, az üzlet cigarettapultja mögött található hűtőben tárolták hetekig.
Cameron szerint ez elfogadhatatlan volt, hiszen egy szerinte fertőzött élelmiszerről beszélünk, amely addigra már romlásnak is indulhatott. Úgy véli, az eset kezelése legalább annyira felháborító volt, mint maga a felfedezés.
Hatósági vizsgálat indult, a Tesco vitatja az állítást
A vásárló végül január végén a helyi önkormányzat környezetegészségügyi osztályához fordult, amely hivatalosan is vizsgálatot indított az ügyben. A hatóság megerősítette, hogy panasz érkezett hozzájuk, és az eljárás jelenleg is folyamatban van.
A Tesco eközben vitatja azt az állítást, hogy a csirkében parazita lett volna, szerintük a húsban látott elváltozás egy természetes vérér lehetett. Az áruházlánc bocsánatot kért a vásárlótól, és előbb 50, majd 100 font értékű vásárlási utalványt ajánlott fel, amit Cameron elutasított.
„Nem lettem beteg, de örökre elvette az étvágyamat”
Donald Cameron szerint bár orvosi tünetei nem jelentkeztek, az eset mély nyomot hagyott benne. Úgy fogalmazott, a gondolat, hogy egy Tesco-ban vásárolt csirkében féreg lehetett, alapjaiban rendítette meg a bizalmát az élelmiszerláncok iránt. Állítása szerint azóta nem eszik csirkét, és a jövőben különösen óvatos lesz az előre elkészített ételekkel.
A férfi hangsúlyozta: számára nem a pénz volt a lényeg, hanem az, hogy komolyan vegyék az ügyet. Úgy érzi, a történet túlmutat egy egyszerű vásárlói panasz határain, és komoly élelmiszerbiztonsági kérdéseket vet fel.
