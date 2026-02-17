Tévedésből raboltak el a házából egy 85 éves bácsit – a férfit azóta sem találják

A borzalmas eset Sydney egyik nyugodt kertvárosában, North Ryde-ban történt. A nyugdíjas Chris Baghsarian péntek hajnalban lett áldozat: legalább három maszkos férfi tört rá, majd egy sötét színű terepjáróba tuszkolták. A szerencsétlen idős bácsi az elrablásakor szürke pizsamát és piros-kék flanelinget viselt. A rendőrség szerint a támadók tévedésből rabolták el, számolt be az elképesztő esetről a BBC.

A Sydney rendőrség szerint tévedésből rabolták el a 85 éves bácsit a bűnözők – Fotó: pexels.com

Valakit rabul akartak ejteni – de a rossz embert vitték el

– mondta Andrew Marks nyomozó főfelügyelő.

Verseny az idővel

A férfinak napi gyógyszerekre van szüksége, állapota pedig minden órával romlik. A rendőrség szerint még váltságdíjat sem követeltek, ami arra utal, hogy a támadók pánikba estek, amikor rájöttek a végzetes tévedésre.

Ez nem egy szokványos emberrablás. A család nem kapott semmilyen üzenetet

– tette hozzá a felügyelő.

A Sydney Morning Herald szerint a város alvilágában brutális videók és fotók terjednek, amelyeken a súlyosan sérült idős férfi látható egy ismeretlen helyen.

Láttam a felvételeket. Szívszorító látni egy 85 éves embert ilyen állapotban

– mondta a nyomozó.

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a támadók elhajtottak. A menekülő SUV-ot később kiégve találták meg a közeli South Turramurra külvárosában.

Alvilági tévedések

A rendőrség szerint Sydney alvilágában egyre gyakoribbak a halálos tévedések. Tavaly egy 23 éves vízvezeték-szerelőt lőttek le a háza előtt – szintén rossz célpont volt. Új-Dél-Wales tartományi miniszterelnöke, Chris Minns is megszólalt:

Ha hallják ezt, tegyék le egy bevásárlóközpontnál, kórháznál vagy idősotthonban. Csak adják vissza a családjának.

Hajléktalan férfi próbálta elrabolni a másfél éves kislányt az anyja kezéből – videóval

Dermesztő pillanatokat rögzített egy biztonsági kamera, amin egy férfi minden előjel nélkül rátámadt egy anyára és megpróbálta elragadni pici gyermekét. A sokkoló emberrablási kísérlet Olaszországban történt. Az eset nappal, egy forgalmas bevásárlóközpontban játszódott le, végül a járókelők léptek közbe.

Egész Amerikát lázban tartja ez a rettenetes eset! Trump is megszólalt

Több millió dollár váltságdíjat követelnek azok az emberrablók, akik fogva tartják az ismert amerikai televíziós műsorvezető, Savanna Guthrie édesanyját, Nancy Guthrie-t – közölték arizonai médiumok, amelyekhez a váltságdíj-követelés eljutott. Az Egyesült Államoban lévő emberrablás napok óta borzolja a kedélyeket.