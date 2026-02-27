A legnagyobb tévhitek a szívbetegségről, ami akár az életébe is kerülhet

A szív egészségével kapcsolatban számos tévhit él a köztudatban, amelyek hamis biztonságérzetet adhatnak. Sokan úgy gondolják, ha sportolnak, vagy a laboreredményeik rendben vannak, akkor biztosan nem fenyegeti őket szív- és érrendszeri probléma, a valóság azonban jóval összetettebb – írja a New York Post.

A szív- és érrendszeri betegségek rengeteg ember halálát okozzák világszerte, mégis sokan félvállról veszik az intő jeleket. A modern technológiák segíthetnek a monitorozásban, de önmagukban nem elegendők. A rendszeres szűrővizsgálat, az egyéni rizikófaktorok felmérése és a hiteles információk ismerete kulcsfontosságú. Számos tévhit kering a szív- és érrendszeri betegségek kapcsán, amiket jobb elfelejteni, mert hamis biztonságérzetet adnak – figyelmeztet Tiffany Di Pietro kardiológus.

Tévhit: „Ha jó a koleszterinem, nincs baj.”

Az egyik leggyakoribb tévhit, hogy a normál koleszterinszint automatikusan kizárja a szívbetegséget. A szakértő szerint ez súlyos leegyszerűsítés. A koleszterin csupán egyetlen mutató a sok közül, amely a szív egészségét jelzi.

A kockázatot befolyásolhatja a genetikai hajlam, a gyulladásos folyamatok, a magas vérnyomás, az inzulinrezisztencia, a dohányzás. Emellett a légszennyezésből származó apró részecskék is növelhetik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét.

Tévhit: „A szívbetegség inkább a férfiakat érinti.”

Egy másik makacs tévhit szerint a szívbetegség főként férfi probléma. A valóság ezzel szemben az, hogy az Egyesült Államokban a nők körében is ez a vezető halálok. A nőknél a tünetek gyakran eltérnek a klasszikus, erős mellkasi fájdalomtól. Jelentkezhet fáradtság, hányinger, légszomj, hát- vagy állkapocsfájdalom is. Ezeket könnyebb félreértelmezni, így a felismerés késlekedhet, ami rontja a túlélési esélyeket.

Tévhit: „A magas vérnyomás csak akkor gond, ha érzem.”

Sokan azt hiszik, a magas vérnyomás csak akkor jelent problémát, ha tüneteket okoz. Ez is veszélyes tévhit. A hipertónia gyakran teljesen tünetmentes, miközben folyamatosan károsítja a szervezetet, nem véletlenül kapta a „csendes gyilkos” nevet.