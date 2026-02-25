72 tigris pusztulása sokkolta az országot – megállíthatatlan fertőzés ütötte fel a fejét

A hatóságok vizsgálatot indítottak a hirtelen elhullások okának feltárására. A szakemberek szerint a tigrisállományt egy rendkívül fertőző vírus támadta meg, amely gyorsan végigsöpört a két létesítményen – írja a BBC.

72 tigris pusztult el két hét alatt.

Fotó: Unsplash

Hetvenkét tigris, egy láthatatlan kór

A laborvizsgálatok kimutatták, hogy az állatok többsége szopornyicavírussal (canine distemper) fertőződött meg. Ez a betegség elsősorban kutyákat érint, de nagymacskák esetében is gyakran halálos kimenetelű lehet.

A kór a légző-, emésztő- és idegrendszert támadja meg, és gyors lefolyású tüneteket okoz.

A hatóságok szerint a vírus terjedése már megállt, és újabb elhullásokat nem jelentettek. Az elpusztult állatokat eltemették, a súlyosan beteg egyedek altatását pedig javasolták a további szenvedés megelőzésére.

A parkban összesen több mint 240 nagymacska élt a járvány idején.

Felmerült a gyanú, hogy fertőzött nyers csirkehús is szerepet játszhatott a megbetegedésekben, de ezt még vizsgálják. Állatvédő szervezetek szerint az eset rávilágít a fogságban tartott vadállatok kiszolgáltatottságára, ezért a parkot ideiglenesen bezárták és fertőtlenítési munkálatokat rendeltek el.

Elszabadult tigris tartotta rettegésben a környéket

Egy elszabadult szibériai tigris tartotta rettegésben a romániai Picior de Munte környékének lakóit, miután a nagymacska egy magánállatkertből jutott ki, és házak, kertek között kóborolt. A Sir Kán nevű állatról készült felvételek gyorsan elterjedtek az interneten, miközben a hatóságok nagyszabású akciót indítottak a befogására.

Tigrisdráma a fővárosban

A Fővárosi Állat- és Növénykert közösségi oldalán szomorú hírt közöltek: elpusztult Szása, a négy hónapos kistigris, akinek állapota hirtelen romlott, miután játék közben megbetegedett. Gondozói és állatorvosai minden tőlük telhetőt megtettek, de a kezelésekre nem reagált, és végül életét vesztette a fiatal állat.