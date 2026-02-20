TikTok-tragédia: 15 métert zuhant egy tinédzser, miközben barátai videózták

Súlyos következményekkel járt egy veszélyes TikTok-kihívás New Yorkban: egy 16 éves fiú 15 métert zuhant a Queensboro-híd egyik aknájába. A rendőrség két fiatalt vádolt meg a baleset miatt, a mentéshez több tucat szakember és jármű mozgósítására volt szükség – írja a New York Post.

Súlyos sérülés lett a vége egy veszélyes TikTok-kihívásnak – Fotó: Unsplash

TikTok-trendből lett tragédia

A tinédzser zuhanás közben súlyos sérüléseket szenvedett, végül a tűzoltóság és rendőrség összehangolt erőfeszítésével sikerült kimenteni az aknából.

Később kiderült, hogy a fiú barátai videókat készítettek róla, miközben segítségért kiabált, majd elvették a telefonját, hogy ne tudjon segélyhívást indítani.

A fiú kritikus, de stabil állapotban került kórházba, jelentős vérveszteséggel. A család szerint hosszú műtéti és rehabilitációs folyamat előtt áll, és túlélése „szinte csodának” számít.

Az eset újabb figyelmeztetés arra, hogy a TikTok platformján terjedő veszélyes mutatványok milyen súlyos következményekkel járhatnak, és mennyire fontos a fiatalok edukációja és a felelősségteljes felügyelet. A közösségi média szerepe a biztonságos tartalmak megőrzésében egyre nagyobb vitát vált ki a szülők és hatóságok körében.

