Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Hűha!

Pánikba estek egy magyar bank ügyfelei: eltűnt a pénz a számláról

TikTok

Kórház lett a vége egy TikTok kihívásnak – videón a súlyos sérülés

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy kilencéves amerikai kisfiú súlyos égési sérülésekkel került kórházba, miután otthon egy játékot tett a mikrohullámú sütőbe. A TikTok kihívás egy veszélyes online trendhez kapcsolódik, amely során a gyerekek szenzoros játékokat melegítenek fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TikTokégési sérülésmikrohullámú sütőTikTok kihívás

A közösségi médiában számos TikTok kihívás terjed, amelyek célja többnyire a szórakoztatás vagy a látványos videók készítése. Egyes trendek azonban veszélyes viselkedésre ösztönözhetik a gyerekeket, különösen akkor, ha háztartási eszközöket vonnak be. Egy ilyen veszélyes TikTok kihívás során egy szenzoros játékot helyeztek mikrohullámú sütőbe, ami súlyos égési sérülésekhez vezetett - tájékoztat a Daily Mail.

égési sérülés, TikTok kihívás
A TikTok kihívás súlyos égési sérülésekhez vezetett
Fotó:  CBS Chicago / YouTube

Hogyan sérült meg a kisfiú a TikTok kihívás miatt?

A kisfiú egy iskolai ismerős tanácsára egy Needoh kockát helyezett a mikrohullámú sütőbe, mert úgy hallotta, így puhább lesz. Amikor azonban kinyitotta az ajtót, a játék felrobbant, és az arcát, kezét forró, zselés anyag borította be. A gyermek másodfokú égési sérüléseket szenvedett, és kórházi kezelésre szorult.

A mikrohullámú sütő nem játékok melegítésére készült. Sok szenzoros játék sűrű, zselés anyagot tartalmaz, amely felhevülve a bőrhöz tapad, és hosszabb ideig forró marad. Ezek az égési sérülések maradandó nyomot hagyhatnak.

Mi az a Needoh kocka, és miért robbanhat fel?

A Needoh kocka egy stresszoldó, szenzoros játék, amelyet kézzel kell nyomkodni. Belsejében sűrű, zselés anyag található, amely melegítés hatására kitágulhat. Ha mikrohullámú sütőbe kerül, a belső nyomás hirtelen megnő, ami robbanáshoz vezethet. Ezért a gyártó is figyelmeztet: a játékot tilos felmelegíteni.

Egy TikTok-trend ismét emberéletet követelt

Egy 11 éves fiú halt meg Houstonban, miután lelőtték egy csengetőcsíny közben. A csengetőcsíny régi tréfa, amely újra népszerű lett TikTokon, ám az utóbbi években több halálos áldozatot követelt az Egyesült Államokban. A hatóságok komoly veszélyekre figyelmeztetnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!