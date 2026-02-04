Kórház lett a vége egy TikTok kihívásnak – videón a súlyos sérülés

A közösségi médiában számos TikTok kihívás terjed, amelyek célja többnyire a szórakoztatás vagy a látványos videók készítése. Egyes trendek azonban veszélyes viselkedésre ösztönözhetik a gyerekeket, különösen akkor, ha háztartási eszközöket vonnak be. Egy ilyen veszélyes TikTok kihívás során egy szenzoros játékot helyeztek mikrohullámú sütőbe, ami súlyos égési sérülésekhez vezetett - tájékoztat a Daily Mail.

A TikTok kihívás súlyos égési sérülésekhez vezetett

Fotó: CBS Chicago / YouTube

Hogyan sérült meg a kisfiú a TikTok kihívás miatt?

A kisfiú egy iskolai ismerős tanácsára egy Needoh kockát helyezett a mikrohullámú sütőbe, mert úgy hallotta, így puhább lesz. Amikor azonban kinyitotta az ajtót, a játék felrobbant, és az arcát, kezét forró, zselés anyag borította be. A gyermek másodfokú égési sérüléseket szenvedett, és kórházi kezelésre szorult.

9-Year-Old Boy Left with Severe Burns on Face After Trying Dangerous Social Media Trend https://t.co/ij933C3d0h — People (@people) February 4, 2026

Mi az a Needoh kocka, és miért robbanhat fel?

A Needoh kocka egy stresszoldó, szenzoros játék, amelyet kézzel kell nyomkodni. Belsejében sűrű, zselés anyag található, amely melegítés hatására kitágulhat. Ha mikrohullámú sütőbe kerül, a belső nyomás hirtelen megnő, ami robbanáshoz vezethet. Ezért a gyártó is figyelmeztet: a játékot tilos felmelegíteni.

Egy TikTok-trend ismét emberéletet követelt

Egy 11 éves fiú halt meg Houstonban, miután lelőtték egy csengetőcsíny közben. A csengetőcsíny régi tréfa, amely újra népszerű lett TikTokon, ám az utóbbi években több halálos áldozatot követelt az Egyesült Államokban. A hatóságok komoly veszélyekre figyelmeztetnek.