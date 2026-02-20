Hírlevél
nyaralás

A nyaraláson jött a hidegzuhany, milliós számlát kapott a család

Egy brit család nyaralása majdnem tragédiába torkollott, amikor hatalmas mobiltelefonszámlát kaptak. A lányuk tiktokozása összesen 42 000 fontot, azaz közel 20 millió forintot „termelt” a családnak.
nyaralásTikTokszámla

Egy brit család csaknem csődbe ment, miután a lányuk 42 000 fontnyi (csaknem 20 millió forint) mobiltelefonszámlát generált, azzal, hogy TikTok-videókat nézegetett a nyaralás alatt – írja a DailyMail.

TikTokozás miatt majdnem csődbe ment egy brit család
Tiktokozás miatt majdnem csődbe ment egy brit család
Fotó: Unsplash

Az Alty család Marokkóban töltötte a szabadságát, amikor az O2 telefonos cég kiküldte a hatalmas számlát. A család először nem is foglalkozott a levéllel, úgy vélték, hackertámadás történhetett.

Nem sokkal később kiderült azonban, hogy Andrew Alty lánya nyolc órán át görgette a TikTokot, azonban a mobilinternetes szerződésük magában foglalta, hogy Európán kívüli országban nem használhatják díjmentesen, sem díjkedvezménnyel az adatforgalmat.

Az elmúlt két hónapban hatalmas terhet jelentett ez az ügy az életemben. Egyszerűen nevetséges. Az ügyfélszolgálat nem volt segítségünkre

– mondta felháborodva Andrew Alty, a manchesteri családfő.

Több hónapos egyezkedés után a családapának sikerült elérnie, hogy elengedjék a milliós összeget, így függönyökkel foglalkozó férfi kisvállalkozása sem ment csődbe.

