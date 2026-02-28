Titokzatos háromszög a sivatag közepén: egy elveszett civilizáció vagy egy elhallgatott katonai bázis?

A különös alakzat a Battle Mountain közelében található, a kopár hegyvonulatok és mély völgyek között. A koordináták – 40.35322, -117.34707 – villámgyorsan elterjedtek a közösségi médiában. A felvételen egy éles kontúrú, majdnem szabályos, egyenlő oldalú, titokzatos háromszög látható, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
Az oldalai szinte teljesen egyenesek. A belseje üresnek tűnik. Halvány, lineáris nyomok azonban emberi tevékenységre utalhatnak. Nem kellett sok idő, hogy meginduljanak a találgatások a világhálón: „Elveszett, ősi piramis!” „Intergalaktikus figyelmeztető jel!” „Nagyon ősi, biztosan nem modern!” – írták a kommentelők.
A józan magyarázat a titokzatos háromszögre
A szakértők szerint azonban a válasz jóval prózaibb lehet. A formáció nagy valószínűséggel a Buffalo völgyi szükségrepülőtér maradványa. Az 1930-1940-es években az amerikai Nyugaton – különösen Nevada sivatagos vidékein – gyakoriak voltak a háromszög alakú szükségleszálló repülőterek. Ezeket úgy tervezték, hogy a pilóták bármilyen szélirány esetén biztonságosan leszállhassanak. Az évtizedek során az aszfaltozatlan pályákat visszahódította a sivatag, így ma már csak halvány nyomok látszanak a műholdképeken.
Nem ez az első rejtély
Tavaly egy másik titokzatos háromszög is lázba hozta az internetet – akkor a legendás Area 51 területén. A különös torony a hivatalosan Homey Airport néven ismert bázis mellett található. A Google Mapsen a 37.24624° N, 115.82334° W koordinátákkal lehet rákeresni. A torony körül furcsa, hurkot formázó földhalom látható, árnyéka pedig egyesek szerint „óriási napórára” emlékeztet.
A netezők itt sem fogták vissza magukat: „Ott tesztelik az idegenek a fehér poraikat!” „Nyilvánvaló földönkívüli technológia!”
A torony valójában radar-visszaverési (RCS) tesztekhez használható szerkezet lehet. Ilyen állványokra repülőgépeket vagy maketteket szerelnek, hogy mérjék, mennyire észlelhetők radarral. A 45-58 méter magas építményt állítólag mintegy 20 éve építették, de az amerikai kormány csak 2013-ban ismerte el a létezését.
Miért születnek vad elméletek?
A nevadai katonai létesítmények körüli titkolózás évtizedek óta táptalajt ad az összeesküvés-elméleteknek. A sivatagban különös formák, elhagyott repterek és katonai objektumok tucatjai találhatók – amelyek a műholdképeken gyakran misztikusnak tűnnek.
