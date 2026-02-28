Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Olvasta?

A magyarok 72 százaléka elítéli a Barátság kőolajvezeték leállítását

Nevada

Titokzatos háromszög a sivatag közepén: egy elveszett civilizáció vagy egy elhallgatott katonai bázis?

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb rejtély borzolja a kedélyeket az interneten. A Google Earth műholdképein feltűnt egy titokzatos háromszög a nevadai sivatagban, amely azonnal beindította az összeesküvés-elméleteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nevadasivatagháromszögleszállópályaföldönkívülipiramis

A különös alakzat a Battle Mountain közelében található, a kopár hegyvonulatok és mély völgyek között. A koordináták – 40.35322, -117.34707 – villámgyorsan elterjedtek a közösségi médiában. A felvételen egy éles kontúrú, majdnem szabályos, egyenlő oldalú, titokzatos háromszög látható, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

titokzatos háromszög
Ez a titokzatos háromszög sokak fantáziáját beindította – Fotó: Google Earth

Az oldalai szinte teljesen egyenesek. A belseje üresnek tűnik. Halvány, lineáris nyomok azonban emberi tevékenységre utalhatnak. Nem kellett sok idő, hogy meginduljanak a találgatások a világhálón: „Elveszett, ősi piramis!” „Intergalaktikus figyelmeztető jel!” „Nagyon ősi, biztosan nem modern!” – írták a kommentelők.

A józan magyarázat a titokzatos háromszögre

A szakértők szerint azonban a válasz jóval prózaibb lehet. A formáció nagy valószínűséggel a Buffalo völgyi szükségrepülőtér maradványa. Az 1930-1940-es években az amerikai Nyugaton – különösen Nevada sivatagos vidékein – gyakoriak voltak a háromszög alakú szükségleszálló repülőterek. Ezeket úgy tervezték, hogy a pilóták bármilyen szélirány esetén biztonságosan leszállhassanak. Az évtizedek során az aszfaltozatlan pályákat visszahódította a sivatag, így ma már csak halvány nyomok látszanak a műholdképeken.

Nem ez az első rejtély

Tavaly egy másik titokzatos háromszög is lázba hozta az internetet – akkor a legendás Area 51 területén. A különös torony a hivatalosan Homey Airport néven ismert bázis mellett található. A Google Mapsen a 37.24624° N, 115.82334° W koordinátákkal lehet rákeresni. A torony körül furcsa, hurkot formázó földhalom látható, árnyéka pedig egyesek szerint „óriási napórára” emlékeztet.

A netezők itt sem fogták vissza magukat: „Ott tesztelik az idegenek a fehér poraikat!” „Nyilvánvaló földönkívüli technológia!”

A torony valójában radar-visszaverési (RCS) tesztekhez használható szerkezet lehet. Ilyen állványokra repülőgépeket vagy maketteket szerelnek, hogy mérjék, mennyire észlelhetők radarral. A 45-58 méter magas építményt állítólag mintegy 20 éve építették, de az amerikai kormány csak 2013-ban ismerte el a létezését.

Miért születnek vad elméletek?

A nevadai katonai létesítmények körüli titkolózás évtizedek óta táptalajt ad az összeesküvés-elméleteknek. A sivatagban különös formák, elhagyott repterek és katonai objektumok tucatjai találhatók – amelyek a műholdképeken gyakran misztikusnak tűnnek.

Rejtélyes építményt fedeztek fel a titokzatos 51-es körzetben

Egy rejtélyes háromszög alakú tornyot fedeztek fel a titkos 51-es körzetben. Néhányan úgy gondolják, idegenek keze van a dologban.

Megszólaltak a titkos katonai rádiók: UFO-szerű repülő eszközt észleltek Nevadában – videó

Újabb megmagyarázhatatlan jelenség borzolja a kedélyeket az Egyesült Államok egyik legtitokzatosabb katonai létesítménye körül, Nevadában. Egy felfedező egy különös, háromszög alakú, UFO-szerű repülő eszközt videózott le az 51-es körzet felett, miközben a katonai rádiófrekvenciákon szokatlan, ételnevekkel kódolt üzenetek hangzottak el.

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!