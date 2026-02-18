Meghalt a Robotzsaru sztárja

74 évesen elhunyt Tom Noonan amerikai színész és filmrendező. A gyászhírt egy ismerőse, Karen Sillas színésznő erősítette meg – írja a PageSix.

Tom Noonan amerikai színész és filmrendező

Fotó: JOHN SHEARER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tom Noonan olyan kasszasikerekben tűnt fel, mint a Robotzsaru 2., Az embervadász vagy Az utolsó akcióhős.

Karen Sillas színésznő közölte, hogy Noonan a hétvégén hunyt el békében, szerettei körében.

Kedves barátom, Tom Noonan békésen elhunyt Valentin-napon

– írta Sillas, aki a „What Happened Was” című romantikus vígjátékban szerepelt Noonan oldalán. A filmet is maga a sztár rendezte.

A halál okát egyelőre nem közölték.

Tom Noonan hangján szólal meg több szereplő

A féktelen fantáziájú Charlie Kaufman minden újabb alkotása kisebbfajta örömünnep a filmrajongók számára. Az Anomalisa hol hiperrealista, hol szürreális, nyomasztó felnőttmese kenterbe veri az elmúlt évek élőszereplős filmtermését. A legfurcsábbak a hangok: Michaelön kívül az összes szereplőnek ugyanolyan hangja van. Zseniális húzás, hogy mindenkinek Tom Noonan kölcsönzi a hangját (az egyik legdelejesebben borzongató amerikai színész, ő játszotta Francis Dolarhyde-ot a Michael Mann-féle Az embervadász-ban), kortól és nemtől függetlenül, ami egészen zavarbaejtő, nem tudtam például mire vélni, hogy Michael felhívja a feleségét, aztán egy férfihanggal beszélget.