Pánik és káosz egy bár előtt: tömegbe hajtott egy teslás, majd lövések dördültek – videó

Az incidensről készült videón látható, ahogy egy autó nagy sebességgel a kint álló emberek közé hajt, majd lövések dördülnek, miközben a járókelők fejvesztve menekülnek. A rendőrség tájékoztatása szerint a történtek egy szóváltással kezdődtek, mielőtt az autó a tömegbe hajtott – írja a New York Post.

Az emberek nem hittek a szemüknek, amikor egy autó a tömegbe hajtott a kaliforniai városban

Tömegbe hajtott a teslás sofőr

Az egyik érintett egy 2022-es Teslába ült, elhajtott, majd percekkel később visszatért, és négy, az utcán álló embert elütött. A sofőr ezt követően elvesztette uralmát a jármű felett, felhajtott a járdára, majd a helyszínről elmenekült. A gázolás után egy ismeretlen fegyveres több lövést adott le, amelyek egy közeli üzlet ablakát és egy másik ajtaját rongálták meg.

A hatóságok megerősítették, hogy lövés nem talált el senkit, azonban a gázolás következtében négy ember súlyos sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. Letartóztatásról egyelőre nem érkezett hír, a rendőrség nyomozást indított az ügyben.

