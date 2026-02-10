A híres sziget polgármestere hadat üzent a turistáknak: szigorú intézkedések jönnek

A tömegturizmus miatt egyre több világhírű helyszín kényszerül szigorításokra, és Capri szigete sem kivétel. Az egykor az elegancia jelképének számító hely ma már valóságos nyári turistaözönnel küzd. A tömegturizmus miatt most látványos és szigorú intézkedéseket vezettek be a hatóságok – írja a Daily Mail.

Capri szigetén szigorítanak a tömegturizmus miatt – Fotó: Unsplash

Tömegturizmus elleni intézkedések Caprin: esernyőtilalom és létszámplafon

Caprit régen a kifinomult utazók paradicsomaként emlegették, ma viszont zsúfolt strandok, teltházas éttermek és elszabaduló árak jellemzik. A helyi önkormányzat ezért több korlátozást vezetett be: a turistacsoportok legfeljebb 40 fősek lehetnek, a 20 embernél nagyobb társaságokat vezető idegenvezetőknek pedig hangosbemondók helyett vezeték nélküli fülhallgatót kell használniuk. A csoportokat jelölő, feltűnő esernyőket is betiltották.

Paolo Falco polgármester szerint a nagy tömegben mozgó látogatók „birkanyájakra” emlékeztetnek, ami rontja a sziget látképét, a döntések célja Capri szépségének megőrzése.

A sziget nincs egyedül a problémával. Dél-Tirolban, Funes faluban sorompókkal korlátozták a szelfiző turisták beáramlását, Rómában pedig belépődíjat vezettek be a Trevi-kúthoz, külön bejárattal a helyieknek és a látogatóknak. Az olaszországi példák azt mutatják, hogy a tömegturizmus kezelése egyre sürgetőbb feladattá válik a kontinens legnépszerűbb célpontjain.

