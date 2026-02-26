Tömegverekedés tört ki egy iskolában, két tanárt kórházba szállítottak

Egy sheffieldi középiskolában kitört tömegverekedés miatt rendőrök lepték el az intézmény környékét csütörtökön kora délután. A verekedés során több diák esett egymásnak, két tanárt kórházba szállítottak – írja a Daily Mail.

Tömegverekedés tört ki egy iskolában, rendőrök lepték el a helyszínt – Fotó: Unsplash

Tömegverekedés az iskolában: rendőrök lepték el a helyszínt

Nem sokkal dél után érkezett bejelentés rendbontásról a sheffieldi Fir Vale Academy középiskolából. A jelentések szerint több tanuló között alakult ki verekedés, amely rövid idő alatt eszkalálódott. A South Yorkshire Police helyszínre érkező egységei az iskola munkatársaival együttműködve intézkedtek.

Szülők arról számoltak be, hogy a tömegverekedés következtében két tanárt kórházba kellett szállítani, egyikük az incidens közben elájult.

Az iskola előtt hét rendőrautó parkolt, a környező utcákban ideiglenes forgalmi fennakadások alakultak ki. Egy szülő úgy fogalmazott: amikor gyermekéért érkezett, káosz uralkodott az intézmény körül. A rendőrség közölte, hogy a történtekről további tájékoztatást hivatalos csatornáikon adnak.

Akkora tömegverekedés tört ki egy repülőn, hogy a pilótának kényszerleszállást kellett végrehajtania

Tömegverekedés tört ki egy Törökországból Manchesterbe tartó járaton, a fedélzeten elszabadultak az indulatok. A repülő végül Brüsszelben hajtott végre kényszerleszállást a kezelhetetlenné vált balhé miatt.

Tömegverekedés a pályaudvaron: rendőrök lepték el a helyszínt

A zsúfolt esti órákban pillanatok alatt káosz alakult ki egy forgalmas londoni pályaudvaron. A tömegverekedés miatt rendőröket riasztottak, végül kilenc férfit vettek őrizetbe a helyszínen.