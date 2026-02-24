Török Áramlat veszélyben – tenger alatti robbantás rázhatja meg Európa gázellátását

A Török Áramlat és a Kék Áramlat stratégiai jelentőségűek Oroszország és Törökország energiaellátása szempontjából. Az orosz elnök az FSZB ülésén jelezte, hogy hírszerzési értesülések szerint akár robbantásos akció is elképzelhető az orosz tengeralatti gáz infrastruktúra ellen a Fekete-tengeren – írja a Caliber.

Török Áramlat veszélyben? – A Fekete-tenger alatt húzódó vezeték robbantása Európa energiaellátását is megrázhatja Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Putyin szerint „operatív információk” utalnak arra, hogy a Fekete-tenger fenekén húzódó vezetékek célponttá válhatnak. A kijelentés komoly aggodalmat keltett a fekete-tengeri energetikai biztonság kapcsán.

Török Áramlat — mi forog kockán a Fekete-tenger mélyén?

A Török Áramlat 2020-ban indult el, két vezetékkel működik: az egyik Törökország belföldi piacát látja el, míg a másik Dél- és Délkelet-Európába szállít földgázt. A projektet a Gazprom és török partnerei valósították meg, célja az ukrán tranzitútvonalaktól való függőség csökkentése volt.

A Kék Áramlat 2003 óta üzemel, és az egyik első mélytengeri vezetéknek számított a térségben. Az együttműködés a BOTAŞ és a Gazprom között jött létre. A vezeték elsősorban Észak-Törökország ellátását biztosítja, és kulcsszerepet játszik a regionális energiabiztonságban.

A két vezeték évente több millió köbméter gázt szállít, így egy esetleges fekete-tengeri robbantás súlyos energiapiaci következményekkel járhatna.

Miért ennyire érzékeny a helyzet?

A tengeralatti gázvezetékek stratégiai jelentősége hatalmas, ugyanakkor sérülékenyek is. A geopolitikai feszültségek, az ukrajnai háború és a korábbi infrastrukturális incidensek miatt Moszkva fokozott kockázatot érzékel.

Egy esetleges támadás nemcsak Oroszországot, hanem Törökországot és több európai országot is közvetlenül érintené. A gázszállítás leállása áremelkedést, ellátási bizonytalanságot és újabb energiaválságot idézhetne elő.

