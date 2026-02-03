Egy ártalmatlannak hitt tünet, ami torokrákhoz vezethet – ezrek veszik félvállról

A savas reflux széles körben elterjedt probléma, amely hosszú távon súlyosan károsíthatja a nyelőcső nyálkahártyáját, és növeli a rosszindulatú elváltozások kockázatát. A torokrák kialakulásának veszélye különösen akkor nagy, ha a tüneteket évekig elhanyagolják, miközben a betegség rejtve, lassan előrehalad – írja a Daily Mail.

Drámai növekedés tapasztalható a torokrákos megbetegedések számát illetően.

Fotó: AFP

Torokrák: tünetek, kockázatok és a korai felismerés jelentősége

Az Action Against Heartburn adatai szerint Angliában a 4. stádiumban diagnosztizált nyelőcsőrákos esetek aránya 2014 és 2022 között negyedről több mint egyharmadra nőtt. A késői felismerés azért különösen tragikus, mert az öt éves túlélési arány ilyenkor 20 százalék alatt marad. A szakemberek szerint

a leggyakoribb figyelmeztető jel a tartós gyomorégés, amelyhez nyelési nehézség, hányinger, hányás vagy megmagyarázhatatlan fogyás is társulhat.

Sokan protonpumpa-gátlókat, például omeprazolt szednek, amelyek ugyan enyhítik a panaszokat, de elfedhetik a súlyos betegség tüneteit. Nagy-Britanniában mintegy 10,5 millió ember használ ilyen gyógyszereket, így ezek a második leggyakrabban felírt készítmények. Egy 67 éves beteg, Andrew Stanley esete jól mutatja a veszélyt, akinek éveken át tartó gyomorégés után már 4. stádiumú rákot diagnosztizáltak. Ő egy oxfordi klinikai vizsgálatnak köszönhetően rákmentessé vált, de sok beteg nem jut el időben ilyen lehetőséghez.

A korai felismerést segíti az úgynevezett „szivacs a zsinóron” teszt, amelyet már patikákban is alkalmaznak a Barrett-nyelőcső kimutatására.

Korai stádiumban a betegség gyakran kezelhető műtéttel, kemoterápiával, sugárterápiával vagy modern célzott és immunterápiás módszerekkel. Fontos hangsúlyozni, hogy az egészséges életmód, a dohányzás elhagyása, az alkoholfogyasztás csökkentése és a testsúly rendezése mérsékelheti a kockázatot.

