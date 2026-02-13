25 évesen egy 60 centis testben – egy rendkívüli élet drámája

Hírlevél
A kínai Changde városában él egy 25 éves férfi, aki mindössze 60 centiméter magas. Az orvosok szerint a törpe termetét növekedési hormonhiány okozta.
Állapotát veleszületett szívbetegség is súlyosbítja, ami a fejlődését is visszavetette. A fiatal férfi törpe testalkata miatt kisgyermekhez hasonló gondozásra szorul írja a Daily Star.

A törpeséggel járó betegség a növekedési-hormon hiány miatt alakult ki nála.
Fotó: Unsplash

A törpe férfi mindennapjai

A család a kínai Hunan tartományban él. Szülei már csecsemőkorában észrevették, hogy fejlődése elmarad a kortársaiétól. Kétéves volt, amikor segítség nélkül tudott ülni. 

Négyéves koráig járókerettel közlekedett.

 Testalkata és mérete egy három-négy éves gyermekére emlékeztet, bár arcvonásai jóval érettebbnek tűnnek. A család anyagi nehézségei miatt nem kapott időben megfelelő orvosi kezelést. Mire később szakemberekhez fordultak, a hatékony terápia lehetősége már elmúlt.

 A férfi szellemi képességei óvodás szintűek maradtak. 

Mindennapjaiban nővére segíti, aki gyakran a karjában viszi őt, de igyekeznek önállóságát is támogatni. A nővére szerint időnként légzési nehézségei is vannak veleszületett szívbetegsége miatt. Ideje nagy részét otthon tölti, rövid videókat néz a telefonján vagy zenét hallgat. A testvére azt tervezi, hogy hosszú távon is vállalja gondozását, amikor szüleik már nem tudják ellátni.

