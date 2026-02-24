Végzetes fotó a vízesés tetején – megrázó részletek derültek ki

Az áldozat, a curitibai Caio Libero Batistela a Rio São Jorge vízesés tetején állt, a tragikus baleset akkor következett be, amikor közelebb lépett a szakadék széléhez, hogy fotót készítsen. Ekkor azonban elvesztette az egyensúlyát, és mintegy 40 métert zuhant. A helyszínen tartózkodó társa kétségbeesetten próbálta elkapni a ruháját, de nem tudta megállítani a zuhanást, sőt, majdnem ő maga is a mélybe esett – írja a Daily Mail.

A tragikus baleset egy vízesésnél történt (illusztráció)

Fotó: Unsplash



Tragikus baleset, speciális mentés

A riasztást követően négy tűzoltó érkezett a helyszínre, és egy mentőhelikoptert is bevetettek. A mentés azonban rendkívül nehéz volt, mivel a vízesés környéke meredek és balesetveszélyes, a holttest pedig egy különösen kockázatos területen feküdt. A szakemberek speciális technikákat alkalmaztak a kiemeléshez.

A férfi életét a gyors segítség ellenére sem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. Holttestét az igazságügyi orvosszakértői intézetbe szállították, majd átadták a családjának. Február 23-án helyezték végső nyugalomra szülővárosában.

Az eset nem egyedülálló: az utóbbi években több hasonló tragédia is történt népszerű turistalátványosságoknál. Idén januárban például egy 22 éves francia férfi vesztette életét Thaiföldön, amikor megcsúszott egy vízesésnél, miközben barátnőjével fotózkodott. A fiatal nő csodával határos módon túlélte a balesetet. Tavaly egy brit nő halt meg Mallorcán, miután lezuhant egy tengerre néző kilátópontról.

A szakemberek rendre figyelmeztetnek: a látványos természeti helyszíneken különösen fontos az óvatosság, egyetlen rossz lépés is végzetes lehet.

Halálra fagyott egy turista Ausztriában

A dán turista barátaival utazott, a holttestét a híres gasteini vízesésnél találták meg a mentőcsapatok fél napos keresés után.

Halálos szelfi: vízesésnél akart fényképet csinálni két skót egyetemista

A Dundee-i Egyetem két indiai diákja belefulladt egy vízesésbe Skóciában. A természeti látványosságnál egy szelfit készítettek, amikor hirtelen megcsúsztak és a vízbe zuhantak.