Zárás előtt ugrott be a boltba, holttestét a fagyasztóban találták meg

Szupermarket fagyasztójában lelte halálát egy nő az Egyesült Államokban. Az asszony zárás előtt ugrott be az üzletbe, de valamiért bement a raktárba, ahol csapdába esett a fagyasztóhelyiségben. A nyomozók vizsgálják a tragikus baleset körülményeit.
Tragikus balesetben hunyt el egy nő egy floridai szupermarketben. A 32 éves anyuka bent rekedt egy a dolgozók számára fenntartott fagyasztóhelyiségben, ahonnan már nem tudott kijönni – írja a Mirror

Tragikus balesetben hunyt el egy nő egy floridai szupermarketben, miután beszorult a fagyasztóhelyiségbe.
Fotó: Unsplash

A kétgyermekes anyuka, Helen Massiell Garay Sanchez közvetlenül zárás előtt akart vásárolni az üzletben még tavaly decemberben, azonban az élelmiszerek helyett a hátsó raktár irányába indult – nem tudni miért. 

A nő holttestét másnap találta meg egy alkalmazott a raktárban található fagyasztóhelyiségben. 

A helyszínre érkező rendőrök idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak, azt vizsgálják, hogy miért mehetett be a raktárba az asszony. 

Az elhunyt nő családja a tragikus baleset után 50 millió dolláros (21 milliárd forint) pert indított az üzletlánc ellen. A hozzátartozók szerint az üzletvezetés súlyos gondatlanságot követett el azzal, hogy zárás után nem ellenőrizték megfelelően, hogy minden vásárló elhagyta-e az épületet. 

