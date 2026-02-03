Zárás előtt ugrott be a boltba, holttestét a fagyasztóban találták meg

Tragikus balesetben hunyt el egy nő egy floridai szupermarketben. A 32 éves anyuka bent rekedt egy a dolgozók számára fenntartott fagyasztóhelyiségben, ahonnan már nem tudott kijönni – írja a Mirror.

Fotó: Unsplash

A kétgyermekes anyuka, Helen Massiell Garay Sanchez közvetlenül zárás előtt akart vásárolni az üzletben még tavaly decemberben, azonban az élelmiszerek helyett a hátsó raktár irányába indult – nem tudni miért.

A nő holttestét másnap találta meg egy alkalmazott a raktárban található fagyasztóhelyiségben.

A helyszínre érkező rendőrök idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak, azt vizsgálják, hogy miért mehetett be a raktárba az asszony.

Az elhunyt nő családja a tragikus baleset után 50 millió dolláros (21 milliárd forint) pert indított az üzletlánc ellen. A hozzátartozók szerint az üzletvezetés súlyos gondatlanságot követett el azzal, hogy zárás után nem ellenőrizték megfelelően, hogy minden vásárló elhagyta-e az épületet.

