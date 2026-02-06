Óriási titkot leplezett le menyasszonyáról Travis Kelce

Travis Kelce elárulta, hogy Taylor Swift házi kovászos kenyerei nemcsak finomak, hanem bizony súlygyarapodást is okoztak nála. A Kansas City Chiefs sztárja egy podcastben mesélte el, hogy annyit evett menyasszonya sütijeiből, hogy végül beszakadt alatta egy szék – írja a People.

Travis Kelce és Taylor Swift Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 36 éves Travis Kelce a Not Gonna Lie with Kylie Kelce című műsorban nevetve vallotta be: a plusz kilókért egyértelműen Taylor Swift a „felelős”. A sportoló viccesen megjegyezte, hogy a hízás ellenére van pozitív oldala is a dolognak, hiszen a kovászos kenyér jót tesz az emésztésnek.

Kylie Kelce szerint ez az egész helyzet csak azt bizonyítja, mennyire erős kötelék van a pár között. Taylor Swift kovászos kenyér iránti rajongása egyébként sem újdonság: az énekesnő rendszeresen ajándékozza meg barátait saját készítésű kenyerekkel, különleges ízesítésekkel, például áfonyás-citromos vagy fahéjas változatban.

