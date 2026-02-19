Hányinger kerülgette a Trónok harca sztárjait egy intim jelenet forgatása közben

A kulisszák mögötti videón látható, ahogy szenvedélyesen csókolóznak, miközben játékosan öklendezni kezdenek. A színészpáros nehezen szakad el attól, hogy éveken keresztül testvérpárként szerepeltek a Trónok harca című sorozatban – írja a People.

Sophie Turner és Kit Harington testvérpárt alakított a Trónok Harca sorozatban.

Tiltott románc a Trónok Harca után – Sophie és Kit majdnem rosszul lettek

Turner egy 2025-ös interjúban viccesen bocsánatot kért a rajongóktól, amiért Havas John és Sansa Stark most romantikus kapcsolatba kerülnek. Elmondása szerint a forgatókönyvet lapozva szinte csak annyit látott: "Csók, csók, szex, csók, szex", amire döbbenten reagált: „Ó, ne már… hiszen ő a bátyám!”

A színésznő bevallotta, hogy mindketten öklendeztek az intim jelenetek alatt, annyira szokatlan volt számukra a helyzet.

Harington azonban más miatt is zavarban volt: egy almás ládára kellett állnia, hogy elérje a nála jóval magasabb Turnert a csókjelenetekben. „Kicsit ciki volt, de a méltóságom azért többé-kevésbé megmaradt” – viccelődött a színész. Érdekesség, hogy Turner maga javasolta Haringtont a szerepre, amikor a készítők megfelelő partnert kerestek a történelmi ihletésű horrorhoz.

A film a rózsák háborúja idején játszódik,

így a két színész ismét köpenyekben, sziklák peremén bolyong – csak ezúttal jóval sötétebb hangulatban. A szörnyűsgég című gótikus horrorfilm Natasha Kermani rendezésében készült, és már mozikban is látható, miközben a két egykori Stark továbbra is bizonyítja: a képernyőn bármi megtörténhet.

