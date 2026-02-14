Keményen megszorongatják Zelenzkijt – megfullad a nyomás alatt

Az The New York Times arról ír, hogy Donald Trump adminisztrációja erősítette a nyomást Kijeven, hogy a nyárig engedményeket tegyen Moszkva javára a konfliktus lezárása érdekében. A cikk szerint a következő béketárgyalási forduló akár már a jövő héten megtörténhet.

Trump nyomást gyakorol az ukrán elnökre.

Fotó: NurPhoto via AFP

Nyárig lezárnák a konfliktust, Trump emberei siettetik Ukrajnát

A lap úgy fogalmaz, hogy az ukrán fél a Trump-adminisztráció részéről erősödő nyomást érzékel, amelynek célja, hogy Kijev Moszkva számára kedvező engedményeket tegyen a konfliktus befejezése érdekében.

A kijevi vezetés dilemmával szembesül: egyfelől meg kell felelnie az amerikai elvárásoknak, másfelől nem lépheti át azt a határt, amely után a kompromisszumok elfogadhatatlanná válnának. A cikk szerint

Volodimir Zelenszkij csalódottságát fejezte ki a nyomás egyenlőtlen jellege miatt, ugyanakkor hangsúlyozta az Egyesült Államok tárgyalási részvételének fontosságát.

Zelenszkij Washington azon törekvését, hogy júniusig lezárják a konfliktust, az amerikai belpolitikai napirenddel hozta összefüggésbe.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov pénteken közölte, hogy a béketárgyalások február 17–18-án Svájcban folytatódnak. Az orosz delegációt az elnöki tanácsadó, Vlagyimir Medinszkij vezeti. A két korábbi fordulón az orosz küldöttséget az orosz vezérkar főcsoportfőnökségének vezetője, Igor Kosztyukov irányította.

Január végén és február elején Abu-Dzabiban zárt ajtók mögött zajlottak a biztonsági munkacsoport tárgyalásai Moszkva, Kijev és Washington képviselőinek részvételével. A felek az Egyesült Államok által javasolt béketerv nyitott kérdéseit vitatták meg. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna 157 a 157 arányban hadifoglyokat cserélt.

A Kreml szerint az Egyesült Államok elismerte, hogy a területi kérdés rendezése nélkül, az alaszkai csúcstalálkozón elfogadott formula alapján, nem lehet tartós megállapodást elérni. Moszkva egyik kulcsfeltétele, hogy az ukrán fegyveres erők vonuljanak ki a Donbaszból.