Vérfagyasztó, amit Trump állít: Irán Európát támadná?

Donald Trump keddi évértékelő beszédében azt állította, hogy Irán olyan rakétákat fejlesztett ki, amelyek képesek elérni az amerikai katonai támaszpontokat Európában és a Közel-Keleten.

Trump Fotó: Kenny HOLSTON / AFP

Trump kemény üzenete: Irán rakétái már Európát célozzák

„Nagyon rossz emberekről van szó” – mondta Trump a teheráni rezsimre utalva, amely visszautasította az elnök állításait, és „nagy hazugságoknak” nevezte azokat.

Már kifejlesztettek rakétákat, amelyek fenyegetik Európát és a tengerentúli bázisainkat, és olyan rakéták építésén dolgoznak, amelyek hamarosan elérik az Amerikai Egyesült Államokat.

Az elnök hozzátette: az Egyesült Államok júniusi légicsapásai három kulcsfontosságú iráni nukleáris létesítmény ellenére az Iszlám Köztársaság újra akarja indítani atomfegyver-programját, és „ebben a pillanatban is ismét sötét ambícióit követi”.

„Tárgyalunk velük” – mondta Trump. „Meg akarnak állapodni, de nem hallottuk azokat a szent szavakat: »Soha nem lesz atomfegyverünk.«”

A következő tárgyalási fordulót Washington és Teherán között csütörtökön tartják Genfben. Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, aki az amerikai delegációt vezeti, február 21-én a Fox Newsnak azt mondta, Irán „valószínűleg egy héten belül képes lehet ipari mennyiségű, fegyverminőségű nukleáris anyag előállítására”.

Trump beszédében olyan jelentésekre is hivatkozott, amelyek szerint az iráni rezsim 32 ezer saját állampolgárt ölt meg a decemberben és januárban, az ország gazdasági helyzete miatt kirobbant kormányellenes tüntetések leverése során.

A megdöbbentő szám a közösségi médiában széles körben elterjedt, de jelentős nyugati tisztségviselő vagy emberi jogi szervezet nem erősítette meg.

Az Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége, amely iráni informátorokra támaszkodik, hétfőn azt közölte, hogy valamivel kevesebb mint 6500 tüntető halálát erősítették meg, és további 11 744 eset még vizsgálat alatt áll.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Bagei szerdán „félrevezetési és dezinformációs kampány” részének nevezte Trump kijelentéseit, és azt mondta:

Bármit is állítanak Irán nukleáris programjáról, ballisztikus rakétáiról vagy a januári zavargások áldozatainak számáról, az egyszerűen nagy hazugságok ismétlése.

Néhány órával Trump kongresszusi beszéde előtt Marco Rubio külügyminiszter és John Ratcliffe CIA-igazgató tájékoztatta a kongresszusi vezetőket a Fehér Házban egy Irán elleni esetleges katonai fellépés lehetőségéről.