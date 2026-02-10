Trump sokkoló bejelentése: támadásra készül – háború törhet ki?

Donald Trump amerikai elnök az Axiosnak adott interjújában kijelentette, hogy az Egyesült Államok akár egy második repülőgép-hordozót is a Közel-Keletre küldhet egy teljes csapásmérő kötelékkel együtt.

Trump. Fotó: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Trump újabb repülőgép-hordozót küldene Irán közelébe

„Egy armada már úton van, és elképzelhető, hogy egy másik is elindul” – mondta Trump.

A Fehér Ház vezetője nem zárta ki az Irán elleni kemény fellépés lehetőségét sem, amely akár a 2025 nyarán végrehajtott nukleáris létesítmények elleni csapásokhoz is hasonlítható. Ugyanakkor Trump arra számít, hogy már a jövő héten sor kerülhet az Egyesült Államok és az iszlám köztársaság közötti tárgyalások második fordulójára.

Az iráni nukleáris programról szóló első egyeztetés múlt pénteken zajlott Omán közvetítésével Maszkatban. Ez volt az első találkozó a 2025 júniusában kirobbant nyílt iráni–izraeli konfliktus óta. Addig Teherán és Washington összesen öt tárgyalási fordulót bonyolított le.

Mohammad Eslami iráni alelnök korábban kijelentette, hogy Irán csak abban az esetben hajlandó csökkenteni az urándúsítás szintjét, ha az Egyesült Államok teljes mértékben feloldja a szankciókat.

Január végén Trump már arról beszélt, hogy Irán közelébe minden eddiginél erősebb amerikai hadihajó-armadát vezényelnek, amely még a Venezuela partjainál látottnál is nagyobb. A The New York Times értesülései szerint Washington további engedményeket vár Teherántól, köztük az urándúsítás teljes leállítását és a ballisztikus rakéták gyártásának korlátozását.

Irán ugyanakkor figyelmeztetett, hogy bármilyen amerikai támadásra válaszolni fog. Az iráni rakéták hatótávolsága elegendő ahhoz, hogy elérjék az Egyesült Államok térségbeli katonai bázisait.