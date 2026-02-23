Fordulat: Trump döbbenetes lépésre szánta el magát Irán kapcsán – véres háború jöhet?

Az United States Department of State hétfőn elrendelte a nem létfontosságú amerikai kormányzati dolgozók és családtagjaik távozását a U.S. Embassy Beirut épületéből, Libanonban – írta meg a FoxNews. A tárca nem közölt részleteket az evakuálás okáról. A lépésre azt követően került sor, hogy Donald Trump jelentős amerikai erősítést rendelt a Közel-Keletre, és kemény figyelmeztetéseket fogalmazott meg az iráni vezetéssel szemben.

Trump. Fotó: Kyle Mazza / Anadolu / AFP

Kiürítik az amerikai nagykövetséget Bejrútban – Trump kemény lépésre készül?

A minisztérium közleménye szerint a nagykövetség továbbra is működik, de csak alaplétszámmal. A döntést ideiglenes biztonsági intézkedésként indokolták, amelynek célja a személyzet védelme, miközben az amerikai állampolgárok támogatását továbbra is biztosítják.

A jelentések szerint Irán Forradalmi Gárdája, az Islamic Revolutionary Guard Corps szorosabb ellenőrzést gyakorol a libanoni Hezbollah felett, mivel nő az esélye egy esetleges amerikai csapásnak. A Jerusalem Post értesülései szerint

Teherán és a Hezbollah katonai összecsapásra készül a térségben.

Ross Harrison, a Közel-Kelet Intézet vezető elemzője úgy nyilatkozott, ha Washington közvetlenül az iráni rezsimet támadja, akkor a Hezbollah aktiválása jelentősen valószínűbbé válik. Szerinte a szervezetet nem azonnal vetnék be, kivéve ha a csapás közvetlenül az Iráni Iszlám Köztársaság vezetését érné.

@foxnews BREAKING: All non-emergency U.S. government personnel have been ordered to evacuate from the U.S. Embassy in Beirut. The move comes amid a massive U.S. military buildup in the Middle East and reports of potential strikes against Iran. | @treyyingst ♬ original sound - Fox News

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei korábban szintén éles üzeneteket váltott Trumppal.

Trump 10–15 napos határidőt adott Teheránnak egy megállapodás elfogadására. Kérdés, milyen lépéseket tesz Washington, ha Irán nem reagál.

Csütörtökre újabb tárgyalási fordulót terveznek Genfben, ahol várhatóan az iráni nukleáris program, az urándúsítás szintje és a szankciók enyhítése kerül napirendre. Harrison szerint az Iránnal kapcsolatos döntéseket szűk körben hozzák meg a Fehér Házban, és a végső szó Trump belső tanácsadói köréé lehet.