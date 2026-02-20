Trump megfenyegette Iránt: „nagyon rossz dolgok” történnek majd, ha nem ezt teszik

Donald Trump csütörtökön több katonai opciót is mérlegelt Irán ellen, köztük egy korlátozott csapást, amely az Egyesült Államok tárgyalási pozícióját erősítené – közölte az ABC News egy, a tervezést ismerő forrásra hivatkozva.

Trump. Fotó: AFP

Tárgyalás vagy totális csapás: Trump döntése napokon belül jöhet

A lehetőségek között nagyobb szabású támadások is szerepelnek iráni kormányzati, katonai és nukleáris célpontok ellen. Az értesülést elsőként a The Wall Street Journal hozta nyilvánosságra.

Trump 10 napos, később legfeljebb 15 napos határidőt szabott Iránnak, hogy megállapodjon a nukleáris és ballisztikus rakétaprogramjáról. Ha Teherán nem teljesíti az amerikai követeléseket, az elnök szerint „nagyon rossz dolgok” történnek.

Az amerikai hadsereg az elmúlt hetekben több mint 100 repülőgépet és mintegy egy tucat hadihajót vezényelt a térségbe, köztük két repülőgép-hordozó csapásmérő köteléket, az USS Gerald R. Ford és az USS Abraham Lincoln vezetésével. A térségben állomásozó amerikai erők létszáma elérheti a 40 ezer főt.

Szakértők szerint az összevont eszközök elegendőek egy akár hetekig tartó hadjárathoz az iráni rezsim ellen.

Ugyanakkor nem világos, hogy a látványos erődemonstráció tárgyalási nyomásgyakorlás-e, vagy valódi katonai beavatkozás előkészítése.

Trump a Fehér Ház helyzetértékelő termében is egyeztetett tanácsadóival. A Béketanács alakuló ülésén azt mondta: a következő 10 napon belül kiderül, mi történik.

Irán az ENSZ főtitkárának küldött levelében jelezte, hogy amerikai támadás esetén a térségben lévő amerikai bázisokat és eszközöket legitim célpontnak tekinti. A régióban mintegy 35 ezer amerikai katona állomásozik, köztük Irakban, Szíriában és Jordániában.

Lindsey Graham szenátor a müncheni biztonsági konferencián arról beszélt, hogy ha katonai akcióra kerül sor, annak elég nagynak kell lennie a rezsim megbuktatásához.