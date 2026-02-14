Hadüzenetet küldött Donald Trump, ez súlyosan felboríthatja az erőviszonyokat

Donald Trump elrendelte, hogy a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford a Karib-tengerről a Közel-Keletre hajózzon, hogy növelje a nyomást Iránon a nukleáris és ballisztikus rakétaprogram korlátozásáról szóló egyeztetések idején.

Trump. Fotó: SAUL LOEB / AFP

A hordozó és kísérő hadihajói várhatóan mintegy három hét alatt érnek vissza a térségbe, ahol csatlakoznak a USS Abraham Lincoln kötelékéhez, jelentősen növelve az amerikai katonai jelenlétet.

Trump kedden az Axiosnak adott interjúban azt mondta, fontolgatja egy második repülőgép-hordozó csapásmérő csoport térségbe küldését, ugyanakkor akkor még úgy vélte, Teherán hajlandó lehet nukleáris megállapodást kötni.

Az Egyesült Államok és Irán a múlt héten Ománban közvetett tárgyalási fordulót tartott, és további egyeztetéseket is terveznek, de egyelőre nem tűztek ki konkrét időpontot.

Az amerikai sajtó csütörtökön arról számolt be, hogy a Ford indul útnak, egy nappal azután, hogy Trump Washingtonban találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, hogy megvitassák az Iránnal kapcsolatos tárgyalásokat.

Irán jelezte, kész visszafogni urándúsítási programját a szankciók enyhítéséért cserébe, de más követeléseket elutasított. Izrael azt szeretné, ha Teherán korlátozná ballisztikus rakétaprogramját, és csökkentené a Hezbollah és más proxy csoportok támogatását.

Trump csütörtökön figyelmeztette Iránt, hogy ha nem sikerül megállapodásra jutni, az „nagyon fájdalmas” következményekkel járhat.

Azt mondta, reméli, hogy a tárgyalások rövid időn belül lezárulnak.

Azt hiszem, nagyjából egy hónapon belül. Gyorsan meg kell történnie. Nagyon gyorsan meg kell egyezniük

– fogalmazott az iráni nukleáris megállapodás időkeretéről.

Pénteken az észak-karolinai Fort Bragg katonai támaszponton tett látogatásán Trump arról beszélt, hogy Iránban a kormányváltás lenne „a legjobb, ami történhetne”.

„Negyvenhét éve csak beszélnek és beszélnek. Közben rengeteg életet veszítettünk, amíg ők beszéltek” – mondta újságíróknak.

Trump már az iráni csapásokat mérlegeli, kommandósok is célkeresztben

Donald Trump amerikai elnök mérlegeli, hogy csapásokat mérjen Irán nukleáris és rakétaprogramjának létesítményeire, ha a Teheránnal folytatott tárgyalások nem járnak sikerrel. Erről a The New York Times számolt be amerikai tisztségviselőkre hivatkozva.