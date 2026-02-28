Trump kemény dolgot jelentett ki Irán kapcsán

Trump azt nyilatkozta, hogy az amerikai hadsereg „jelentős harci műveleteket” indított Iránban, mondván, az ország megpróbálta újjáépíteni nukleáris programját.

Amerika kész a totális megsemmisítésre: Trump figyelmeztet Iránt. Fotó: ATTA KENARE / AFP

A Truth Social oldalon közzétett videóban Trump felszólította az Iszlám Forradalmi Gárdát, hogy tegyék le a fegyvert, mondván:

Tisztességesen fogunk bánni veletek, teljes immunitással, vagy biztos halállal néztek szembe.

Trump azzal vádolta Iránt , hogy nagy hatótávolságú rakétákat fejleszt, amelyek veszélyt jelentenek az Egyesült Államokra és más országokra.

Azt mondta, az Egyesült Államok „a földdel fogja lerombolni a rakétaiparukat” és „megsemmisíti a haditengerészetüket”.

Ezt mondta Trump

„Az Egyesült Államok hadserege hatalmas és folyamatos műveletet hajt végre, hogy megakadályozza ezt a »gonosz, radikális diktatúrát« abban, hogy fenyegetést jelentsen Amerikára és alapvető nemzetbiztonsági érdekeinkre.”

Az elnök ígérete szerint megsemmisítik az iráni rakétákat és lerombolják a rakétaipart. Teljesen elpusztítják a hadiflottát, és biztosítják, hogy a térség terroristái ne tudjanak destabilizálni, ne tudják többé megtámadni amerikai erőket, illetve IED-ekkel, azaz robbanóeszközökkel ártani a civileknek és katonáknak.

Trump hangsúlyozta, hogy megakadályozzák Irán nukleáris fegyverhez jutását is.