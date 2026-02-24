Kanadai hokijátékossal verekedett Trump a téli olimpián – döbbenetes videó

A világbajnoki címvédő amerikai válogatott feszült, kemény mérkőzésen harcolta ki a győzelmet, amely sokak szerint új korszakot nyithat az Egyesült Államok jégkorongjában. Donald Trump azonban nem érte be egy szokványos gratulációval: a Truth Social felületén egy mesterséges intelligenciával készült videót tett közzé, amelyen ő maga is a jégen küzd a kanadai csapat ellen, sőt a mindent eldöntő gólt is megszerzi.

Trump nem érte be egy hagyományos gratulációval

Fotó: AFP

Trump elképesztő győzelme

A videóban az elnök öltönyben korcsolyázik, ellenfeleivel akár puszta kézzel is leszámol, majd az utolsó pillanatban eldönti a mérkőzést az Egyesült Államok javára. A látványos, erősen teátrális jelenetek egyszerre szolgálták a sportdiadal ünneplését és az elnöki imázs építését. Nem ez az első alkalom, hogy az amerikai elnök mesterséges intelligencia segítségével kreált képekkel vagy videókkal hívja fel magára a figyelmet.

Korábban pápaként és királyként is ábrázolta magát, sőt olyan provokatív alkotást is megosztott, amelyben uralkodóként tüntetőket „büntet meg” szimbolikus módon.

Az ilyen tartalmak rendre erős reakciókat váltanak ki: támogatói kreatív és humoros önkifejezésként értékelik, míg bírálói túlzónak és megosztónak tartják.

Az olimpiai arany így nemcsak sporttörténeti jelentőséggel bír, hanem ismét alkalmat adott arra, hogy a politika és a digitális önreprezentáció látványos formában találkozzon.