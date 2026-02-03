Minden jel arra mutat, hogy Trumpnak tervei vannak Iránnal – de mit tervez?

A Fehér Ház szerint Donald Trump és különmegbízottja már dolgozik az iráni kérdés megoldásán. Washington diplomáciai tárgyalásokat készít elő, miközben a Közel Kelet jövője új irányt vehet.
Donald Trump amerikai elnök és különmegbízottja, Steven Witkoff jelenleg is az iráni kérdés rendezési lehetőségeiről egyeztetnek, jelentette be a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt.
Trump már tárgyal Iránról: titkos egyeztetések zajlanak a Fehér Házban
A szóvivő a Fox News adásában közölte, hogy a kérdés kiemelt figyelmet kap a Fehér Házban, és Witkoff már a hét későbbi részében tárgyalásokat folytathat iráni tisztviselőkkel.
Leavitt szerint Trump és különmegbízottja aktívan vizsgálja az Iránnal kapcsolatos forgatókönyveket, miközben Washington diplomáciai megoldást keres az egyre feszültebb helyzetre.
