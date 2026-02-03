Minden jel arra mutat, hogy Trumpnak tervei vannak Iránnal – de mit tervez?

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A Fehér Ház szerint Donald Trump és különmegbízottja már dolgozik az iráni kérdés megoldásán. Washington diplomáciai tárgyalásokat készít elő, miközben a Közel Kelet jövője új irányt vehet.
donald trumpsteven witkoffiránfehér ház

Donald Trump amerikai elnök és különmegbízottja, Steven Witkoff jelenleg is az iráni kérdés rendezési lehetőségeiről egyeztetnek, jelentette be a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 02: U.S. President Donald Trump speaks as he announces the creation of the U.S. strategic critical minerals reserve during an event in the Oval Office of the White House on February 02, 2026 in Washington, DC. Trump, who was joined by manufacturing leaders, administration officials and lawmakers, announced the creation of Project Vault, a strategic reserve of rare earth minerals to help protect American manufacturers against potential supply chain disruptions. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Trump Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump már tárgyal Iránról: titkos egyeztetések zajlanak a Fehér Házban

A szóvivő a Fox News adásában közölte, hogy a kérdés kiemelt figyelmet kap a Fehér Házban, és Witkoff már a hét későbbi részében tárgyalásokat folytathat iráni tisztviselőkkel.

Leavitt szerint Trump és különmegbízottja aktívan vizsgálja az Iránnal kapcsolatos forgatókönyveket, miközben Washington diplomáciai megoldást keres az egyre feszültebb helyzetre.

