Köhög? Sokan influenzának hiszik, pedig halálos is lehet

A tuberkulózis egy régóta ismert, de ma is komoly veszélyt jelentő bakteriális fertőzés, amely elsősorban a tüdőt támadja meg, és levegőben terjed. A friss esetek nyomán egyre több szó esik a tuberkulózis járvány kockázatairól, a TB-fertőzés felismeréséről, valamint a szűrés és a megelőzés fontosságáról, különösen az iskolai közösségekben - tájékoztat a Fox News.

A tuberkulózis miatt kötelező szűréseket rendeltek el egy iskolában (illusztráció)

Fotó: Artem Podrez/Pexels.com

Mi a tuberkulózis és hogyan terjed?

A tuberkulózis egy baktérium által okozott fertőző betegség, amely leggyakrabban a tüdőt érinti, de más szerveket is megtámadhat. A tuberkulózis terjedése a levegőn keresztül történik: köhögés, tüsszentés vagy beszéd során a kórokozó a levegőbe jut, majd belélegezve másokat is megfertőzhet.

Milyen tünetei vannak a tuberkulózisnak?

A tuberkulózis tünetei gyakran fokozatosan alakulnak ki, ezért sokan nem veszik őket komolyan időben. A leggyakoribb jelek:

tartós, hetekig fennálló köhögés;

mellkasi fájdalom;

fáradékonyság, gyengeség;

megmagyarázhatatlan fogyás;

láz és éjszakai izzadás;

súlyosabb esetben véres köpet.

Hogyan lehet kimutatni a tuberkulózist?

A betegség felismerése tuberkulózis szűrés segítségével történik. Ennek része lehet bőrteszt, vérvizsgálat, mellkasröntgen vagy speciális laboratóriumi vizsgálat.

Mennyi ideig fertőző a tuberkulózis?

A tuberkulózis csak akkor fertőző, ha aktív formában jelentkezik. A megfelelő kezelés megkezdése után néhány héten belül jelentősen csökken a fertőzés átadásának kockázata, ezért kulcsfontosságú a gyors felismerés és az elkülönítés.

Gyógyítható-e a tuberkulózis antibiotikumokkal?

A tuberkulózis kezelése hosszú ideig tartó antibiotikum-terápiával történik, amely általában több hónapon át zajlik. A gyógyszereket pontosan az orvosi előírás szerint kell szedni, mert a kezelés megszakítása súlyos, akár gyógyszerrezisztens fertőzésekhez is vezethet.

