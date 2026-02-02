Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Jó, ha tudja!

Népszerű üzemanyag szűnik meg Magyarországon, ezek a kutak érintettek

tuberkulózis

Köhög? Sokan influenzának hiszik, pedig halálos is lehet

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy amerikai középiskolához köthető megbetegedéssorozat miatt közegészségügyi riasztást adtak ki a hatóságok, és kötelező szűréseket rendeltek el. A tuberkulózis ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen gyorsan terjedhetnek a fertőző betegségek zárt közösségekben, különösen oktatási intézményekben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tuberkulózisiskolajárvány

A tuberkulózis egy régóta ismert, de ma is komoly veszélyt jelentő bakteriális fertőzés, amely elsősorban a tüdőt támadja meg, és levegőben terjed. A friss esetek nyomán egyre több szó esik a tuberkulózis járvány kockázatairól, a TB-fertőzés felismeréséről, valamint a szűrés és a megelőzés fontosságáról, különösen az iskolai közösségekben - tájékoztat a Fox News.

Mi a tuberkulózis és hogyan terjed?
A tuberkulózis miatt kötelező szűréseket rendeltek el egy iskolában (illusztráció)
Fotó: Artem Podrez/Pexels.com

Mi a tuberkulózis és hogyan terjed?

A tuberkulózis egy baktérium által okozott fertőző betegség, amely leggyakrabban a tüdőt érinti, de más szerveket is megtámadhat. A tuberkulózis terjedése a levegőn keresztül történik: köhögés, tüsszentés vagy beszéd során a kórokozó a levegőbe jut, majd belélegezve másokat is megfertőzhet.

Milyen tünetei vannak a tuberkulózisnak?

A tuberkulózis tünetei gyakran fokozatosan alakulnak ki, ezért sokan nem veszik őket komolyan időben. A leggyakoribb jelek:

  • tartós, hetekig fennálló köhögés;
  • mellkasi fájdalom;
  • fáradékonyság, gyengeség;
  • megmagyarázhatatlan fogyás;
  • láz és éjszakai izzadás;
  • súlyosabb esetben véres köpet.

Hogyan lehet kimutatni a tuberkulózist?

A betegség felismerése tuberkulózis szűrés segítségével történik. Ennek része lehet bőrteszt, vérvizsgálat, mellkasröntgen vagy speciális laboratóriumi vizsgálat. 

Mennyi ideig fertőző a tuberkulózis?

A tuberkulózis csak akkor fertőző, ha aktív formában jelentkezik. A megfelelő kezelés megkezdése után néhány héten belül jelentősen csökken a fertőzés átadásának kockázata, ezért kulcsfontosságú a gyors felismerés és az elkülönítés.

Gyógyítható-e a tuberkulózis antibiotikumokkal?

A tuberkulózis kezelése hosszú ideig tartó antibiotikum-terápiával történik, amely általában több hónapon át zajlik. A gyógyszereket pontosan az orvosi előírás szerint kell szedni, mert a kezelés megszakítása súlyos, akár gyógyszerrezisztens fertőzésekhez is vezethet.

Súlyos vírus terjed – ezeknél a tüneteknél azonnal orvoshoz kell fordulni

Egy friss kutatás szerint olyan betegeknél azonosítottak egy eddig alig ismert kórokozót, akiknél kezdetben más, súlyos fertőzésre gyanakodtak. A denevérvírus jelenléte arra utal, hogy a Nipah-szerű megbetegedések hátterében nem mindig az ismert vírus áll, és komoly járványügyi kockázat rejtőzhet a háttérben.

Magyarországon is megjelent a halálos vírus? Megszólalt az NNGYK

A Nipah vírus újra a figyelem középpontjába került, miután több esetet is megerősítettek Indiában. Az NNGYK folyamatosan nyomon követi a Nipah vírussal kapcsolatos nemzetközi helyzetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!