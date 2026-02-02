Köhög? Sokan influenzának hiszik, pedig halálos is lehet

A tuberkulózis egy régóta ismert, de ma is komoly veszélyt jelentő bakteriális fertőzés, amely elsősorban a tüdőt támadja meg, és levegőben terjed. A friss esetek nyomán egyre több szó esik a tuberkulózis járvány kockázatairól, a TB-fertőzés felismeréséről, valamint a szűrés és a megelőzés fontosságáról, különösen az iskolai közösségekben - tájékoztat a Fox News.
Mi a tuberkulózis és hogyan terjed?
A tuberkulózis egy baktérium által okozott fertőző betegség, amely leggyakrabban a tüdőt érinti, de más szerveket is megtámadhat. A tuberkulózis terjedése a levegőn keresztül történik: köhögés, tüsszentés vagy beszéd során a kórokozó a levegőbe jut, majd belélegezve másokat is megfertőzhet.
Milyen tünetei vannak a tuberkulózisnak?
A tuberkulózis tünetei gyakran fokozatosan alakulnak ki, ezért sokan nem veszik őket komolyan időben. A leggyakoribb jelek:
- tartós, hetekig fennálló köhögés;
- mellkasi fájdalom;
- fáradékonyság, gyengeség;
- megmagyarázhatatlan fogyás;
- láz és éjszakai izzadás;
- súlyosabb esetben véres köpet.
Hogyan lehet kimutatni a tuberkulózist?
A betegség felismerése tuberkulózis szűrés segítségével történik. Ennek része lehet bőrteszt, vérvizsgálat, mellkasröntgen vagy speciális laboratóriumi vizsgálat.
Mennyi ideig fertőző a tuberkulózis?
A tuberkulózis csak akkor fertőző, ha aktív formában jelentkezik. A megfelelő kezelés megkezdése után néhány héten belül jelentősen csökken a fertőzés átadásának kockázata, ezért kulcsfontosságú a gyors felismerés és az elkülönítés.
Gyógyítható-e a tuberkulózis antibiotikumokkal?
A tuberkulózis kezelése hosszú ideig tartó antibiotikum-terápiával történik, amely általában több hónapon át zajlik. A gyógyszereket pontosan az orvosi előírás szerint kell szedni, mert a kezelés megszakítása súlyos, akár gyógyszerrezisztens fertőzésekhez is vezethet.
