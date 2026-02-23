Nagy a baj, cigaretta nélkül is egyre több embernél alakul ki a tüdőrák

Nemzetközi adatok szerint 2026-ra visszatekintve, a tüdőrák továbbra is a vezető rákhalálok világszerte: évente mintegy 1,8 millió ember életét követeli. Az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség adatai alapján 2022-ben közel 2,5 millió új esetet regisztráltak, miközben egyre több fiatalabb nő és középkorú, soha nem dohányzó beteg kapja meg a diagnózist.

Tüdőrák: egyre több nemdohányzónál diagnosztizálják a halálos betegséget

Fotó: Ray Reyes / Unsplash

Tüdőrák egyre több nemdohányzónál

A szakmai becslések szerint a betegek 10–25 %-a soha nem gyújtott rá, Európában sok országban ez az arány megközelíti az egyötödöt.

A nemdohányzóknál leggyakrabban a tüdő adenokarcinómáját diagnosztizálják, amelynek kialakulásában más kockázati tényezők játszanak szerepet, mint a klasszikus dohányzás.

A levegőszennyezés szerepe a betegség kialakulásában

Kutatások egyre egyértelműbb összefüggést mutatnak a finom szálló por és a tüdőrák megjelenése között. A közlekedésből, fűtésből és ipari tevékenységből származó, 2,5 mikrométernél kisebb részecskék mélyen bejutnak a tüdőbe, ahol krónikus gyulladást idézhetnek elő.

Ez a gyulladás felgyorsíthatja a már meglévő genetikai károsodások daganattá alakulását.

A légszennyezés felgyorsítja a betegség kialakulását

Fotó: Ella Ivanescu / Unsplash

Városok és szegényebb régiók fokozott kockázatban

A legsúlyosabban érintett területek a nagyvárosok és a sűrűn lakott, iparosodott térségek, valamint azok az országok, ahol elterjedt a fosszilis tüzelőanyagok használata. Egyes régiókban a rosszul szellőző lakásokban használt fatüzelés és széntüzelés is jelentős kockázatot jelent, különösen a nők számára.

Későn felismert betegség, rosszabb esélyek

A tüdőrák diagnózisa a nemdohányzók számára gyakran váratlan, ezért a korai tüneteket – például az elhúzódó köhögést vagy a légszomjat – sokan nem veszik komolyan. Emiatt a betegség gyakran előrehaladott stádiumban derül ki, amikor a kezelések hosszadalmasak, a gyógyulás esélyei pedig jelentősen csökkennek. Az orvosok ezért hangsúlyozzák:

a tartós légúti panaszokat dohányzástól függetlenül is komolyan kell venni.

A tüdőrák korai felismerése életet menthet

Fotó: RAJAAISYA/SCIENCE PHOTO LIBRARY / DRH

Cikkünk a Bild információi alapján készült.

További tartalmak:

Az orvostudomány folyamatosan keresi azokat a módszereket, amelyek segítségével a lehető leghamarabb és legpontosabban felderíthetők a daganatok. A tüdőrák esetében most egy vérvizsgálat adhat reményt, amely előre jelezheti a betegség kimenetelét, és segíthet a személyre szabott kezelések megtervezésében.