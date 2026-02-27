Döbbenetes dolgot fedezett fel, most megölték a világhírű kutatót

A híres csillagászt saját otthona előtt ölték meg, az ügyben egy férfit már őrizetbe vettek. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a gyilkosság körülményeit. A tudós korábban jelentős felfedezést tett, amikor vizet mutatott ki idegen bolygókon.

Vizet fedezett fel idegen bolygókon, most meggyilkolták a tudóst (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay/Pexels

Megölték Carl Grillmairt, a világhírű amerikai csillagászt, aki úttörő szerepet játszott a távoli exobolygók kutatásában és a víz nyomainak kimutatásában más bolygók légkörében. A 67 éves tudóst Los Angeles közelében, az Antelope-völgyben található otthona előtt lőtték le. A mentők a helyszínen halottnak nyilvánították, a halottkém megállapítása szerint mellkasi lőtt sérülés okozta a halálát, az ügyet emberölésként kezelik.

🚨 Caltech genius found gundowned on his front porch



Carl Grillmair was a Caltech astrophysicist at the Infrared Processing and Analysis Center, specializing in galactic astronomy, dark matter, stellar streams, galactic structure, and exoplanets.



He led projects on Hubble and… pic.twitter.com/McMw1vt4Eb — Red Panda Koala (@RedPandaKoala) February 20, 2026

Grillmair több mint négy évtizeden át dolgozott a Caltech Infravörös Adatfeldolgozó és Elemző Központjában (IPAC). Vezető kutatóként részt vett a NASA Hubble- és Spitzer-űrtávcsövének programjaiban. 2007-ben olyan megfigyeléseket irányított, amelyek először tették lehetővé távoli exobolygók légkörének molekuláris vizsgálatát. Később sikerült kimutatnia a víz jelenlétének jeleit egy másik bolygón, amiért 2011-ben a NASA Kivételes Tudományos Teljesítményért járó érmével tüntették ki.

A Los Angeles megyei seriffhivatal egy 29 éves férfit, Freddy Snydert őrizetbe vett a közelben történt autórablás miatt. A férfit gyilkossággal, betöréssel és autórablással vádolták meg. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, hogy az elkövető és az áldozat ismerték-e egymást – írja a Futurism.com.

