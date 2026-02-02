Közzétették az iráni tüntetések halálos áldozatainak névsorát

Maszúd Peszeskján elnök hivatala szerint a listán civilek és a biztonsági erők tagjai is szerepelnek. A neveket az elnök utasítására az iráni igazságügyi orvostani intézet adatai alapján állították össze. A hivatal azt is közölte, hogy a tüntetések halálos áldozatainak számát jelenleg 3117-re teszik, vagyis 131 holttestet még nem azonosítottak. Hozzátették, hogy pótlólagos listát fognak közzétenni, amint az összes áldozatot azonosították. Peszeskján hivatalának közleményében hangsúlyozták: elkötelezettek az átláthatóság és az elszámoltathatóság mellett.

Több ezer ember vesztette életét a tüntetésekben Fotó: MAHSA / Middle East Images

Több mint 3000 ember halt meg a tüntetésekben

Az elnökség sajtóosztálya szerdán jelentette be, hogy hamarosan közzéteszik az összes áldozat nevét, amivel "egyértelmű válaszokat adnak majd a kitalációkra és az adatmanipulációra".

Az iráni hatóságok már múlt héten közölték, hogy legkevesebb 3117 ember vesztette életét a tüntetések nyomán kibontakozott zavargásokban. A hivatalos adatok szerint 2427 áldozat "ártatlan civil vagy a biztonsági erők tagja" volt, 619 további személyt pedig "szervezett terrorista elemként" tartanak számon.

Iranian President Masoud ‍Pezeshkian said that US, Israeli and European leaders had exploited Iran's economic problems, incited unrest and provided people with the means to "tear the nation apart” in recent protests.https://t.co/QpybJUAVq1 — News24 🇿🇦 (@News24) February 1, 2026

Az Egyesült Államokban működő HRANA aktivistaszervezet szerint Iránban a 6700-at is meghaladja a halottak száma, akik többségükben tüntetők voltak. Az Origo korábban megrázó képeket is közzétett a véres iráni tüntetésekről.