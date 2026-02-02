Közzétették az iráni tüntetések halálos áldozatainak névsorát

Hírlevél
Az iráni elnöki hivatal honlapján vasárnap közzétették annak a 2986 embernek a nevét, aki az utóbbi hetekben erőszakba torkollt utcai tömegtüntetéseken vesztette életét. A tüntetésekben nem csak civilek, hanem a biztonsági erők tagjai is életüket vesztették.
Maszúd Peszeskján elnök hivatala szerint a listán civilek és a biztonsági erők tagjai is szerepelnek. A neveket az elnök utasítására az iráni igazságügyi orvostani intézet adatai alapján állították össze. A hivatal azt is közölte, hogy a tüntetések halálos áldozatainak számát jelenleg 3117-re teszik, vagyis 131 holttestet még nem azonosítottak. Hozzátették, hogy pótlólagos listát fognak közzétenni, amint az összes áldozatot azonosították. Peszeskján hivatalának közleményében hangsúlyozták: elkötelezettek az átláthatóság és az elszámoltathatóság mellett. 

tüntetés
Több ezer ember vesztette életét a tüntetésekben Fotó: MAHSA / Middle East Images

Több mint 3000 ember halt meg a tüntetésekben

 

Az elnökség sajtóosztálya szerdán jelentette be, hogy hamarosan közzéteszik az összes áldozat nevét, amivel "egyértelmű válaszokat adnak majd a kitalációkra és az adatmanipulációra".

Az iráni hatóságok már múlt héten közölték, hogy legkevesebb 3117 ember vesztette életét a tüntetések nyomán kibontakozott zavargásokban. A hivatalos adatok szerint 2427 áldozat "ártatlan civil vagy a biztonsági erők tagja" volt, 619 további személyt pedig "szervezett terrorista elemként" tartanak számon. 

Az Egyesült Államokban működő HRANA aktivistaszervezet szerint Iránban a 6700-at is meghaladja a halottak száma, akik többségükben tüntetők voltak. Az Origo korábban megrázó képeket is közzétett a véres iráni tüntetésekről.

 

