Megtalálták a szélsőbaloldali férfit, aki társaival kórházba küldött egy rendőrt

Őrizetbe vettek egy 22 éves olasz férfit, akit a torinói szélsőbaloldali tüntetésen bántalmazott rendőr egyik támadójának tartanak – jelentette be az olasz belügyminisztérium vasárnap este az MTI információi szerint.

2026. január 31-én összecsapások és városi harcok törtek ki Torinóban. A szélsőbaloldali tüntetésen többen megtámadtak egy rendőrt, a földre teperték és bántalmazták.

Fotó: LUCREZIA GRANZETTI / NurPhoto

A férfit térfigyelő kamerák felvételei segítségével találták meg a rendőrt ért szombati támadás után kevesebb mint huszonnégy órán belül.

Egyelőre a hatóságok annyit közöltek, hogy a közép-olaszországi Grosseto térségéből származik. Hivatalos személy elleni erőszakos támadással gyanúsítják:

a Torino utcáin rögzített felvételek szerint annak a csoportnak a tagja volt, amely egy rendőrt bántalmazott, valamint eltulajdonította a rendőr pajzsát, sisakját, gázálarcát, és más rendőröket kövekkel és más tárgyakkal dobált meg.

A férfin kívül egy harmincegy és egy harmincöt éves olaszt is őrizetbe vettek.

Torinóban szombaton tömeges tiltakozást tartottak a szélsőbaloldali csoportok Askatasuna nevű központjának még december 18-án történt bezárása ellen. A hatóságok szerint húszezren vonultak fel, egész Olaszországból és Európa más részeiről érkezett anarchisták, szélsőbaloldali mozgalmak és pártok, a megmozduláson palesztinbarát tüntetők is részt vettek.

A feketébe öltözött, arcukat eltakaró tüntetők csoportjai először hulladéktárolókat gyújtottak fel, majd kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, utcai jelzőtáblákkal támadtak a rendőrökre, akik több alkalommal visszaverték őket gumibotokkal, vízágyúkkal és könnygázzal. A város több pontja csatatérré változott.

A padovai rohamrendőr osztagban szolgáló, 29 éves Alessandro Callista elszakadt társaitól, majd miután a földre esett, tüntetők egy csapata körbevette és ütlegelte, testén és arcán rugdosta. Az egyik tüntető egy kalapáccsal is többször megütötte.

A kórházba szállított rendőrt Giorgia Meloni miniszterelnök vasárnap meglátogatta, és az ellenzéki Demokrata Párt (PD) delegációja is felkereste.

A demonstráción kialakult összetűzésekben több mint száz rendőr sérült meg, és 24 tüntető ellen indult vizsgálat.

Giorgia Meloni közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a történteket nem tüntetésnek, hanem gyilkossági kísérletnek hívják. Hozzátette, hogy Olaszország „jó oldala” mindig a rendőrök oldalán áll és támogatja őket. Meloni bejelentette, hogy hétfőre kormányülést hívott össze, és új belbiztonsági intézkedéseket kezdeményeznek.