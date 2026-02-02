Megtalálták a szélsőbaloldali férfit, aki társaival kórházba küldött egy rendőrt

Őrizetbe vettek egy 22 éves olasz férfit, akit a torinói szélsőbaloldali tüntetésen bántalmazott rendőr egyik támadójának tartanak – jelentette be az olasz belügyminisztérium vasárnap este az MTI információi szerint.
A férfit térfigyelő kamerák felvételei segítségével találták meg a rendőrt ért szombati támadás után kevesebb mint huszonnégy órán belül.
Egyelőre a hatóságok annyit közöltek, hogy a közép-olaszországi Grosseto térségéből származik. Hivatalos személy elleni erőszakos támadással gyanúsítják:
a Torino utcáin rögzített felvételek szerint annak a csoportnak a tagja volt, amely egy rendőrt bántalmazott, valamint eltulajdonította a rendőr pajzsát, sisakját, gázálarcát, és más rendőröket kövekkel és más tárgyakkal dobált meg.
A férfin kívül egy harmincegy és egy harmincöt éves olaszt is őrizetbe vettek.
Torinóban szombaton tömeges tiltakozást tartottak a szélsőbaloldali csoportok Askatasuna nevű központjának még december 18-án történt bezárása ellen. A hatóságok szerint húszezren vonultak fel, egész Olaszországból és Európa más részeiről érkezett anarchisták, szélsőbaloldali mozgalmak és pártok, a megmozduláson palesztinbarát tüntetők is részt vettek.
A feketébe öltözött, arcukat eltakaró tüntetők csoportjai először hulladéktárolókat gyújtottak fel, majd kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, utcai jelzőtáblákkal támadtak a rendőrökre, akik több alkalommal visszaverték őket gumibotokkal, vízágyúkkal és könnygázzal. A város több pontja csatatérré változott.
A padovai rohamrendőr osztagban szolgáló, 29 éves Alessandro Callista elszakadt társaitól, majd miután a földre esett, tüntetők egy csapata körbevette és ütlegelte, testén és arcán rugdosta. Az egyik tüntető egy kalapáccsal is többször megütötte.
A kórházba szállított rendőrt Giorgia Meloni miniszterelnök vasárnap meglátogatta, és az ellenzéki Demokrata Párt (PD) delegációja is felkereste.
A demonstráción kialakult összetűzésekben több mint száz rendőr sérült meg, és 24 tüntető ellen indult vizsgálat.
Giorgia Meloni közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a történteket nem tüntetésnek, hanem gyilkossági kísérletnek hívják. Hozzátette, hogy Olaszország „jó oldala” mindig a rendőrök oldalán áll és támogatja őket. Meloni bejelentette, hogy hétfőre kormányülést hívott össze, és új belbiztonsági intézkedéseket kezdeményeznek.
A Meloni vezette jobboldali kormánypárt, az Olasz Testvérek (FdI) szenátusi frakcióvezetője, Lucio Malan és képviselőházi kollégája, Galeazzo Bignami a baloldali pártokat is felelősnek nevezte, mert nem határolják el magukat a „vörös huligánoktól”.
Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga párt vezetője „Én a rendőrökkel vagyok” elnevezésű kampányt indított. Úgy vélte, hogy Olaszországban feszült politikai légkör uralkodik, és ami Torinóban történt, az nem normális.
Ha tüntetők körbevesznek egy földre esett rendőrt, és arcon rúgják, kalapáccsal ütik, az gyilkossági kísérlet, tehát több év börtön jár érte
– hangsúlyozta. Salvini úgy vélte, a fő problémát az a baloldali politika és értelmiségi élet jelenti, amely az „átkozott” szélsőbaloldali csoportokkal kacsint össze, ahelyett, hogy elismernék, hogy azok „a hatóságok és az állam elleni erőszak és gyűlölet fészkei”.
Elly Schlein, a Demokrata Párt főtitkára közölte, hogy telefonon beszélt Giorgia Melonival. Elmondta, hogy a Torinóban történt erőszakot elfogadhatatlannak tartja, de aggódik, hogy az események baloldal-ellenes politikai eszközzé válhatnak.
Háborús övezetté vált Torinó a hétvégi tüntetés miatt
Több órára csatatérré változtak Torinó utcái, ahol szélsőbaloldali tüntetők csaptak össze a rendőrökkel szombaton. A baloldali pártok Milánóban is tüntettek az amerikai idegenrendészet (ICE) embereinek jelenléte ellen a téli olimpiai játékokon. A Torinóban kora délután kezdődött tüntetés menete az esti órákban több ágra szakadt, amelyek letértek a hatóságokkal korábban egyeztetett útvonalról.