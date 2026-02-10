Rejtélyes vérnyomot követett két túrázó a hegyekben – nem számítottak arra, amit találtak

Két túrázó vált hőssé Utah államban, miután egy vérnyomot követve találtak rá egy súlyosan megsérült nőre a hegyekben. A bajba jutott túrázó egyedül indult útnak a Bridal Veil Fallsnál, és csak a szerencsén, valamint az idegenek gyors reakcióján múlt, hogy életben maradt – írja a Daily Mail.

A hős túrázók időben hívtak segítséget (illusztráció) – Fotó: Unsplash

A túrázó életét egy vérnyom mentette meg

Jacque Tietijen február 3-án egyedül indult túrázni a Utah állambeli Bridal Veil Falls közelében, amikor – családja szerint – megcsúszott és beütötte a fejét, vagy egy lezuhanó kő találta el.

A tapasztalt hegymászó, aki korábban a Mount Everestet is megjárta, egy meredek, 45 fokos lejtő alján feküdt eszméletlenül több mint egy órán át.

A túrázóra végül két kiránduló bukkant rá, miután észrevették a hóban húzódó vércsíkot, és követték azt. Kabátjaikkal betakarták a nőt, hogy melegen tartsák, majd segítséget hívtak. Tietijent helikopterrel szállították a Utah Valley kórházba, ahol megállapították, hogy koponyatöréseket és agyvérzést szenvedett. A balesetet szenvedett hegymászó családja hősként beszél a megmentőkről, és arra figyelmeztetnek: még a legtapasztaltabb túrázó sincs teljes biztonságban, ezért a hegyekben mindig be kell tartani az alapvető szabályokat.

