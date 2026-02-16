Háromezer év csendje után: a pillanat, amikor feltárult Tutanhamon sírja

Tutanhamon fáraó sírja különös ellentmondást hordoz: egy olyan uralkodó végső nyughelye volt, aki saját korában nem számított jelentősnek, ám halála után évezredekkel a világ legismertebb fáraójává vált. A fiatalon, legfeljebb tizenkilenc évesen elhunyt király neve a Ramszeszek korára teljesen feledésbe merült – sírját törmelék fedte el, mintha maga a történelem akarta volna elrejteni.

Tutanhamon fáraó sírja: Thébai nekropolisz, Luxor (Egyiptom). Tutanhamon (Kr. e. 1354-1345) sírja, 18. dinasztia. A falakon: Ozirisz. Az előtérben: a szarkofág.

Fotó: AFP / © Collection Roger-Viollet

Ez a feledés azonban végül megmentette. Míg a Királyok Völgyének legtöbb sírját már az ókorban kifosztották, Tutanhamon végső nyughelye csak kisebb betöréseket szenvedett el, kincseinek túlnyomó része érintetlen maradt.

Howard Carter kitartása és a „csodálatos dolgok”

A sír felfedezése Howard Carter brit régész nevéhez fűződik, aki 1907 óta dolgozott Lord Carnarvon támogatásával Egyiptomban. Nyolc éven át ásatott a Királyok Völgyében, sokak szerint reménytelenül. 1922 novemberében azonban egy lépcsőfok került elő – majd egy befalazott ajtó, rajta Tutanhamon pecsétjével.

Az ásatások képe, amikor Lord Carnarvon és Howard Carter felfedezték Tutanhamon egyiptomi fáraó (18. dinasztia) sírját a Királyok völgyében, 1923-ban.

Fotó: AFP / © Harlingue / Roger-Viollet

Amikor Carter 1922. november 26-án először betekintett a sír előterébe, legendás mondata hangzott el Lord Carnarvon kérdésére:

Igen, csodálatos dolgokat.

A valódi áttörés azonban csak hónapokkal később következett.

Tutanhamon fáraó sírjának felfedezése, aki Kr. e. 1346 körül halt meg, 1923-ban. A sírkamra vagy aranykamra megnyitása, a részben beomlott fal mindkét oldalán a királyi gárda áll.

Fotó: AFP / © Collection Roger-Viollet

Tutanhamon fáraó sírja – a sírkamra megnyitása

1923. február 16-án, ünnepélyes körülmények között felnyitották a sírkamrát, ahol maga a fáraó múmiája nyugodott. A helyiségben egymásba ágyazott szentélyek sorát találták, bennük a kőszarkofágot, majd az aranyozott koporsókat és végül a múmiát borító, mára világhírűvé vált arany halotti maszkot.

A belső szarkofág felnyitása

Fotó: Készítette: Exclusive to The Times - The New York Times photo archive, via their online store, here, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2948071 / Wikipedia

A sír összesen négy helyiségből állt, és felbecsülhetetlen értékű leleteket rejtett:

aranyozott trónszéket,

színarany koporsót,

kanópuszládát a belső szervek számára,

usébtiket, amuletteket,

elefántcsontból, alabástromból és ébenfából készült tárgyakat.

Tutanhamon híres fáraójának aranymaszkja, más néven „temetési maszk”, a Nagy Egyiptomi Múzeumban van kiállítva

Fotó: MOHAMED ELSHAHED / ANADOLU / AFP

A feltárás, a restaurálás és a dokumentálás több mint tíz éven át tartott. Carter három vaskos kötetben rögzítette a leletek minden részletét – ez a munka máig az egyiptológia egyik alapműve.

Tudományos kincs és emberi történet

A sírkamra nemcsak aranyat rejtett, hanem tudást is. Az érintetlen temetkezés páratlan betekintést adott az ókori egyiptomi vallásba, temetési szokásokba és a 18. dinasztia utolsó éveibe. A modern orvosi vizsgálatok később azt is feltárták, hogy Tutanhamon csonttörésből eredő fertőzésben halt meg, és valószínűleg maláriában is szenvedett.