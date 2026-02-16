Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Tutanhamon sírja

Háromezer év csendje után: a pillanat, amikor feltárult Tutanhamon sírja

34 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1923. február 16-án a modern régészet egyik legnagyobb pillanata következett el a Királyok Völgyében. Ezen a napon nyitották fel véglegesen Tutanhamon fáraó sírját, amely több mint háromezer év után szinte érintetlenül tárult a világ szeme elé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tutanhamon sírjaKirályok VölgyeEgyiptomrégészet

Tutanhamon fáraó sírja különös ellentmondást hordoz: egy olyan uralkodó végső nyughelye volt, aki saját korában nem számított jelentősnek, ám halála után évezredekkel a világ legismertebb fáraójává vált. A fiatalon, legfeljebb tizenkilenc évesen elhunyt király neve a Ramszeszek korára teljesen feledésbe merült – sírját törmelék fedte el, mintha maga a történelem akarta volna elrejteni.

Tutanhamon fáraó sírja - Nécropole de Thèbes, Louxor (Egypte). Tombe de Toutankhamon (1354-1345 avt J.-C), XVIIIème dynastie. Sur les murs : Osiris. Au premier plan : le sarcophage. RVB-13393 (Photo by © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
Tutanhamon fáraó sírja: Thébai nekropolisz, Luxor (Egyiptom). Tutanhamon (Kr. e. 1354-1345) sírja, 18. dinasztia. A falakon: Ozirisz. Az előtérben: a szarkofág.
Fotó: AFP / © Collection Roger-Viollet

Ez a feledés azonban végül megmentette. Míg a Királyok Völgyének legtöbb sírját már az ókorban kifosztották, Tutanhamon végső nyughelye csak kisebb betöréseket szenvedett el, kincseinek túlnyomó része érintetlen maradt.

Howard Carter kitartása és a „csodálatos dolgok”

A sír felfedezése Howard Carter brit régész nevéhez fűződik, aki 1907 óta dolgozott Lord Carnarvon támogatásával Egyiptomban. Nyolc éven át ásatott a Királyok Völgyében, sokak szerint reménytelenül. 1922 novemberében azonban egy lépcsőfok került elő – majd egy befalazott ajtó, rajta Tutanhamon pecsétjével.

Aspect des fouilles au moment de la découverte, par lord Carnavon et Howard Carter, du tombeau du pharaon égyptien Toutankhamon (XVIIIème dynastie), dans la Vallée des rois, 1923. RV-616522 (Photo by © Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
Az ásatások képe, amikor Lord Carnarvon és Howard Carter felfedezték Tutanhamon egyiptomi fáraó (18. dinasztia) sírját a Királyok völgyében, 1923-ban.
Fotó: AFP / © Harlingue / Roger-Viollet

Amikor Carter 1922. november 26-án először betekintett a sír előterébe, legendás mondata hangzott el Lord Carnarvon kérdésére:

Igen, csodálatos dolgokat.

A valódi áttörés azonban csak hónapokkal később következett.

Découverte du tombeau du pharaon Tout Ankh Amon, mort vers 1346 avant J.-C., en 1923. Ouverture de la chambre sépulcrale ou chambre dorée avec, de chaque côté du mur en partie abattu, les gardes royaux. RV-313418 (Photo by © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
Tutanhamon fáraó sírjának felfedezése, aki Kr. e. 1346 körül halt meg, 1923-ban. A sírkamra vagy aranykamra megnyitása, a részben beomlott fal mindkét oldalán a királyi gárda áll.
Fotó: AFP / © Collection Roger-Viollet

Tutanhamon fáraó sírja – a sírkamra megnyitása

1923. február 16-án, ünnepélyes körülmények között felnyitották a sírkamrát, ahol maga a fáraó múmiája nyugodott. A helyiségben egymásba ágyazott szentélyek sorát találták, bennük a kőszarkofágot, majd az aranyozott koporsókat és végül a múmiát borító, mára világhírűvé vált arany halotti maszkot.

A belső szarkofág felnyitása
A belső szarkofág felnyitása
Fotó: Készítette: Exclusive to The Times - The New York Times photo archive, via their online store, here, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2948071 / Wikipedia

A sír összesen négy helyiségből állt, és felbecsülhetetlen értékű leleteket rejtett:

  • aranyozott trónszéket,
  • színarany koporsót,
  • kanópuszládát a belső szervek számára,
  • usébtiket, amuletteket,
  • elefántcsontból, alabástromból és ébenfából készült tárgyakat.
CAIRO, EGYPT - DECEMBER 23: The famous pharaoh Tutankhamun's gold mask, known as the âfuneral maskâ? is displayed at the Grand Egyptian Museum, which stands out as one of the worldâs largest archaeological complexes and is often referred to as the âfourth pyramidâ? for its triangular architecture, showcasing more than 50,000 objects to its visitors in Cairo, Egypt on December 23, 2025. Grand Egyptian Museum draws global attention with its vast collection of rare ancient Egyptian artifacts. Mohamed Elshahed / Anadolu (Photo by MOHAMED ELSHAHED / Anadolu via AFP)
Tutanhamon híres fáraójának aranymaszkja, más néven „temetési maszk”, a Nagy Egyiptomi Múzeumban van kiállítva
Fotó: MOHAMED ELSHAHED / ANADOLU / AFP

A feltárás, a restaurálás és a dokumentálás több mint tíz éven át tartott. Carter három vaskos kötetben rögzítette a leletek minden részletét – ez a munka máig az egyiptológia egyik alapműve.

Tudományos kincs és emberi történet

A sírkamra nemcsak aranyat rejtett, hanem tudást is. Az érintetlen temetkezés páratlan betekintést adott az ókori egyiptomi vallásba, temetési szokásokba és a 18. dinasztia utolsó éveibe. A modern orvosi vizsgálatok később azt is feltárták, hogy Tutanhamon csonttörésből eredő fertőzésben halt meg, és valószínűleg maláriában is szenvedett.

A fáraó átka – mítosz és valóság

A sír felnyitása után bekövetkezett halálesetek – köztük Lord Carnarvoné – világszerte elindították a „fáraó átka” legendáját. Bár a sajtó rémtörténetekkel volt tele, a tények józanabb képet mutatnak: Carter még 16 évig élt, más résztvevők pedig rendkívül magas kort értek meg.

Az „átok” inkább kulturális jelenség lett – ugyanakkor paradox módon hozzájárult ahhoz, hogy sok magángyűjtő múzeumoknak adományozza egyiptomi leleteit, félve a balszerencsétől.

Tutanhamon sírjának bejáratánál is vészjósló szöveg fogadta a hívatlan látogatókat: „A halál szárnya meglegyinti azt, aki megzavarja a fáraó álmát.”
Tutanhamon sírjának bejáratánál is vészjósló szöveg fogadta a hívatlan látogatókat: „A halál szárnya meglegyinti azt, aki megzavarja a fáraó álmát.”
Fotó: Anadolu via AFP

Egy dátum, amely megváltoztatta a történelmet

1923. február 16-a nemcsak egy sír megnyitásának napja volt. Ez volt az a pillanat, amikor egy elfeledett fáraó újra „életre kelt”, és amikor az ókori Egyiptom aranykora minden addiginál közelebb került a modern emberhez.

GIZA, EGYPT - NOVEMBER 4: Visitors look at the golden coffin of Tutankhamun, the famous pharaoh of Ancient Egypt, on display at the Grand Egyptian Museum, which sheds light on thousands of years of Egyptian history and houses hundreds of historical artifacts near the Giza Pyramids, in Giza, Egypt on November 4, 2025. Tutankhamun ruled during the New Kingdom period of Ancient Egypt, and ascended the throne at the age of 9 before dying suddenly at the age of 19, has 7,000 square meters of exhibition space dedicated to him in the museum. Mohamed Elshahed / Anadolu (Photo by MOHAMED ELSHAHED / Anadolu via AFP)
Tutanhamon, az ókori Egyiptom híres fáraójának aranykoporsója a Nagy Egyiptomi Múzeumban
Fotó: MOHAMED ELSHAHED / ANADOLU / AFP

Tutanhamon fáraó sírja azóta is a régészet, a történelem és az emberi kíváncsiság egyik legnagyobb szimbóluma – bizonyíték arra, hogy a múlt néha a legnagyobb csodákat rejti.

A tartalom, a National Geographic és a Rubicon történelmi folyóirat cikkei alapján készült.

További tartalmak:

A múmia átka: meggyalázták a király múmiáját, joggal tartottak a bosszújától

A 20. század egyik legnagyobb régészeti eseménye kétségtelenül Tutanhamon sírjának megnyitása volt 1922-ben, a Királyok völgye szívében. Howard Carter és mecénása, Lord Carnarvon a világ figyelmének középpontjába kerültek, amikor a pecsétekkel ellátott ajtó mögül arany és alabástrom, olajok és ritka tárgyak káprázatos együttese tárult fel. A sírban lévő múmia szintén szenzációnak számított.

Megdöbbentő fordulat: Tutanhamon maszkjáról kiderült az igazság

Új felfedezés vet árnyékot Tutanhamon legendás maszkjára. A történészek szerint a híres aranytárgy nem Tutanhamon fáraó számára készült, hanem egy korábbi uralkodótól örökölhette. Az apró részletek most komoly vitát indítottak el tudományos körökben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!