Háromezer év csendje után: a pillanat, amikor feltárult Tutanhamon sírja

Tutanhamon fáraó sírja különös ellentmondást hordoz: egy olyan uralkodó végső nyughelye volt, aki saját korában nem számított jelentősnek, ám halála után évezredekkel a világ legismertebb fáraójává vált. A fiatalon, legfeljebb tizenkilenc évesen elhunyt király neve a Ramszeszek korára teljesen feledésbe merült – sírját törmelék fedte el, mintha maga a történelem akarta volna elrejteni.
Ez a feledés azonban végül megmentette. Míg a Királyok Völgyének legtöbb sírját már az ókorban kifosztották, Tutanhamon végső nyughelye csak kisebb betöréseket szenvedett el, kincseinek túlnyomó része érintetlen maradt.
Howard Carter kitartása és a „csodálatos dolgok”
A sír felfedezése Howard Carter brit régész nevéhez fűződik, aki 1907 óta dolgozott Lord Carnarvon támogatásával Egyiptomban. Nyolc éven át ásatott a Királyok Völgyében, sokak szerint reménytelenül. 1922 novemberében azonban egy lépcsőfok került elő – majd egy befalazott ajtó, rajta Tutanhamon pecsétjével.
Amikor Carter 1922. november 26-án először betekintett a sír előterébe, legendás mondata hangzott el Lord Carnarvon kérdésére:
Igen, csodálatos dolgokat.
A valódi áttörés azonban csak hónapokkal később következett.
Tutanhamon fáraó sírja – a sírkamra megnyitása
1923. február 16-án, ünnepélyes körülmények között felnyitották a sírkamrát, ahol maga a fáraó múmiája nyugodott. A helyiségben egymásba ágyazott szentélyek sorát találták, bennük a kőszarkofágot, majd az aranyozott koporsókat és végül a múmiát borító, mára világhírűvé vált arany halotti maszkot.
A sír összesen négy helyiségből állt, és felbecsülhetetlen értékű leleteket rejtett:
- aranyozott trónszéket,
- színarany koporsót,
- kanópuszládát a belső szervek számára,
- usébtiket, amuletteket,
- elefántcsontból, alabástromból és ébenfából készült tárgyakat.
A feltárás, a restaurálás és a dokumentálás több mint tíz éven át tartott. Carter három vaskos kötetben rögzítette a leletek minden részletét – ez a munka máig az egyiptológia egyik alapműve.
Tudományos kincs és emberi történet
A sírkamra nemcsak aranyat rejtett, hanem tudást is. Az érintetlen temetkezés páratlan betekintést adott az ókori egyiptomi vallásba, temetési szokásokba és a 18. dinasztia utolsó éveibe. A modern orvosi vizsgálatok később azt is feltárták, hogy Tutanhamon csonttörésből eredő fertőzésben halt meg, és valószínűleg maláriában is szenvedett.
A fáraó átka – mítosz és valóság
A sír felnyitása után bekövetkezett halálesetek – köztük Lord Carnarvoné – világszerte elindították a „fáraó átka” legendáját. Bár a sajtó rémtörténetekkel volt tele, a tények józanabb képet mutatnak: Carter még 16 évig élt, más résztvevők pedig rendkívül magas kort értek meg.
Az „átok” inkább kulturális jelenség lett – ugyanakkor paradox módon hozzájárult ahhoz, hogy sok magángyűjtő múzeumoknak adományozza egyiptomi leleteit, félve a balszerencsétől.
Egy dátum, amely megváltoztatta a történelmet
1923. február 16-a nemcsak egy sír megnyitásának napja volt. Ez volt az a pillanat, amikor egy elfeledett fáraó újra „életre kelt”, és amikor az ókori Egyiptom aranykora minden addiginál közelebb került a modern emberhez.
Tutanhamon fáraó sírja azóta is a régészet, a történelem és az emberi kíváncsiság egyik legnagyobb szimbóluma – bizonyíték arra, hogy a múlt néha a legnagyobb csodákat rejti.
A tartalom, a National Geographic és a Rubicon történelmi folyóirat cikkei alapján készült.
