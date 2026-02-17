Nem tudtak kijutni: öt fiatal vesztette életét egy társasházi tűzben

A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint a lángok az épület egyik tárolóhelyiségéből indultak, majd gyorsan továbbterjedtek. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozatok a padlástérben kialakított tárolóhelyiségben tartózkodtak. A tűz miatt keletkező sűrű füst elzárta a menekülési útvonalakat, így már nem tudtak kijutni az épületből. Személyazonosságukat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A mentőegységek a tűz helyszínén, Katalóniában

Fotó: Tribuna Salamanca / x

Tűz pusztított Katalóniában

A Sky News közölése szerint az öt halálos áldozat fiatal volt, és nem laktak az érintett épületben. A sérültek közül négyet a kórházi ellátást követően elengedtek, egy személy pedig nem igényelt kórházi kezelést.

Katalónia regionális vezetője, Salvador Illa közleményében mély megrendülését fejezte ki az áldozatok halála miatt.

