Nagy a baj Németországban, Merzéknek lépniük kellett!

Felrobbant az internet: fejbe találta a bírónőt, de amit utána tett, arra senki sem számított – videó

Kigyulladt a fővárosi piac, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Tűz pusztított Irán fővárosában, az egyik legforgalmasabb piacon. A lángok pillanatok alatt elterjedtek a zárt épületben, de az előzetes információs szerint az embereknek sikerült idejében kimenekülniük a tűz elől.
Hatalmas tűz ütött ki kedden reggel Teherán Dzsannat Abad negyedének egyik forgalmas piacán – jelentette kedden az állami média az MTI információi szerint.

Fotó: Unsplash

Sérültekről nem érkezett jelentés, a tűzoltók még a lángok megfékezésén dolgoznak, az okok egyelőre tisztázatlanok. 

A lángok gyorsan terjedtek a mintegy kétezer négyzetméteres félig zárt épületben, ahol számos üzlet és árusítóhely található. A sűrű, fekete füst a város jelentős részéből jól látható volt, és ellepte a környék lakó- és üzlethelyiségeit.  

A tűzoltóság és a vészhelyzeti szolgálatok a helyszínen dolgoznak a lángok megfékezésén.  

Mohammed Behnia, a főváros vészhelyzeti műveleteinek parancsnoka közölte, hogy eddig nem történt sérülés, áldozatok nincsenek, a helyzetet folyamatosan ellenőrzés alatt tartják.  

A Dzsannat Abad negyed sűrűn beépített kereskedelmi övezet, ahol sok üzlet működik. A hatóságok szerint a piac zsúfoltsága és az ott található áruk is hozzájárultak a lángok gyors terjedéséhez, ezért a tűz oltása különösen nehéz feladatnak bizonyul. A tűz okát egyelőre vizsgálják. 

