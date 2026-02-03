Kigyulladt a fővárosi piac, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Hatalmas tűz ütött ki kedden reggel Teherán Dzsannat Abad negyedének egyik forgalmas piacán – jelentette kedden az állami média az MTI információi szerint.

Sérültekről nem érkezett jelentés, a tűzoltók még a lángok megfékezésén dolgoznak, az okok egyelőre tisztázatlanok.

A lángok gyorsan terjedtek a mintegy kétezer négyzetméteres félig zárt épületben, ahol számos üzlet és árusítóhely található. A sűrű, fekete füst a város jelentős részéből jól látható volt, és ellepte a környék lakó- és üzlethelyiségeit.

A tűzoltóság és a vészhelyzeti szolgálatok a helyszínen dolgoznak a lángok megfékezésén.

Mohammed Behnia, a főváros vészhelyzeti műveleteinek parancsnoka közölte, hogy eddig nem történt sérülés, áldozatok nincsenek, a helyzetet folyamatosan ellenőrzés alatt tartják.

A Dzsannat Abad negyed sűrűn beépített kereskedelmi övezet, ahol sok üzlet működik. A hatóságok szerint a piac zsúfoltsága és az ott található áruk is hozzájárultak a lángok gyors terjedéséhez, ezért a tűz oltása különösen nehéz feladatnak bizonyul. A tűz okát egyelőre vizsgálják.

