Tűz pusztított el egy templomot, öten meghaltak

Többen életüket vesztették egy tűzben, amely Japán nyugati részén, Jamagucsi prefektúrában keletkezett egy templomban – közölte a helyi média.
Halálos tűz Japánban: templomban történt a tragédia
Az NHK közszolgálati csatorna jelentése szerint a helyi tűzoltóságot pénteken kora hajnalban riasztották Simonoszeki kétemeletes, fából épült buddhista templomához.
Az elharapódzott tűzben három épület pusztult el, köztük a templom főépülete és a hozzá kapcsolódó lakóterület is.
A tűzoltóság elmondása szerint a tüzet három óra alatt, reggel hatra sikerült megfékezni. A Kyodo japán hírügynökség közlése szerint öten éltek a lakóhelyiségekben.
A helyszínen öt ember holttestét találták meg.
A helyi rendőrség és tűzoltóság vizsgálja a tűz okait, és dolgoznak az elhunytak azonosításán. Jamagucsi prefektúrában a közelmúltban a szárazság miatt adtak ki figyelmeztetést a hatóságok arra kérve az embereket, hogy legyenek óvatosak a tűzgyújtással.
