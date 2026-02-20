Hírlevél
tűz

Tűz pusztított el egy templomot, öten meghaltak

Tragikus eset rázta meg Japán Jamagucsi prefektúráját péntek hajnalban. Tűz ütött ki egy buddhista templomban, majd gyorsan továbbterjedt a környező épületekre – a hatóságok dolgoznak a halálos áldozatok azonosításán.
Többen életüket vesztették egy tűzben, amely Japán nyugati részén, Jamagucsi prefektúrában keletkezett egy templomban – közölte a helyi média.

tűz
A tűz elpusztította a fából épült templomot – Fotó: KATSUMI TANAKA / Yomiuri

Halálos tűz Japánban: templomban történt a tragédia

Az NHK közszolgálati csatorna jelentése szerint a helyi tűzoltóságot pénteken kora hajnalban riasztották Simonoszeki kétemeletes, fából épült buddhista templomához. 

Az elharapódzott tűzben három épület pusztult el, köztük a templom főépülete és a hozzá kapcsolódó lakóterület is. 

A tűzoltóság elmondása szerint a tüzet három óra alatt, reggel hatra sikerült megfékezni. A Kyodo japán hírügynökség közlése szerint öten éltek a lakóhelyiségekben. 

A helyszínen öt ember holttestét találták meg.

A helyi rendőrség és tűzoltóság vizsgálja a tűz okait, és dolgoznak az elhunytak azonosításán. Jamagucsi prefektúrában a közelmúltban a szárazság miatt adtak ki figyelmeztetést a hatóságok arra kérve az embereket, hogy legyenek óvatosak a tűzgyújtással.

