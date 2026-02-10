Tűz volt a hongkongi nemzetközi repülőtéren

A hongkongi tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz délután 3 óra körül keletkezett egy villamosmérnöki helyiségben - írja az Asia One.

A tűz miatt harminc embert kellett evakuálni. A kép illusztráció. Fotó: STRINGER / cnsphoto

A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat

A közösségi médiában megjelent felvételeken légzőkészüléket viselő tűzoltók láthatók, amint tömlőkkel oltják a lángokat a D212-es kapu közelében.

A váróteremben sűrű fekete füst gomolygott.

Just landed at @hongkongairport to find the fire alarm has gone off at the terminal building. Chaotic scenes as none of the staff around seems to know what to do. Being herded onto what seems to be the only bus to the main building. pic.twitter.com/bMntTGHa01 — Chris Wu (@ChrisWu56) February 10, 2026

A tüzet körülbelül egy órán belül sikerült eloltani. A repülőtér üzemeltetői a beavatkozás idejére három beszállóhidat ideiglenesen lezártak, de a hatóságok szerint a forgalomban nem keletkezett jelentős fennakadás. A tűz keletkezésének pontos okát a hatóságok vizsgálják. Az Origo korábban egy hongkongi tűzről írt, ahol a toronykomplexum porrá égett.