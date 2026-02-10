Tűz volt a hongkongi nemzetközi repülőtéren

Hírlevél
Tűz ütött ki kedden délután a hongkongi nemzetközi repülőtér 1-es terminálján, amelynek következtében mintegy 30 embert evakuáltak – közölték a helyi hatóságok. Az tűzben senki sem sérült meg.
A hongkongi tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz délután 3 óra körül keletkezett egy villamosmérnöki helyiségben - írja az Asia One

tűz
A tűz miatt harminc embert kellett evakuálni. A kép illusztráció. Fotó: STRINGER / cnsphoto

 

A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat

A közösségi médiában megjelent felvételeken légzőkészüléket viselő tűzoltók láthatók, amint tömlőkkel oltják a lángokat a D212-es kapu közelében. 

A váróteremben sűrű fekete füst gomolygott. 

A tüzet körülbelül egy órán belül sikerült eloltani. A repülőtér üzemeltetői a beavatkozás idejére három beszállóhidat ideiglenesen lezártak, de a hatóságok szerint a forgalomban nem keletkezett jelentős fennakadás. A tűz keletkezésének pontos okát a hatóságok vizsgálják. Az Origo korábban egy hongkongi tűzről írt, ahol a toronykomplexum porrá égett.

 

