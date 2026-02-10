Mókus tette tönkre egy család életét, mindenük odalett

Egy váratlan tűzeset rázta meg a floridai Panama City egyik családját: egy mókus átrágta az otthonuk elektromos vezetékét. A szokatlan baleset következtében keletkező tűz teljesen elpusztította a házat, a család pedig kénytelen volt újrakezdeni életét a romokból – írja a New York Post.

Tragikus tűzesetet okozott egy mókus Floridában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Egyetlen mókus okozott tragikus tűzesetet

A floridai család éjszaka a padlásról érkező zajra és égett szagra ébredt. A kétgyermekes anyuka gyorsan cselekedett, és mindenkit biztonságba helyezett, miközben a tűz egyre nagyobb méreteket öltött. A helyszínre érkező tűzoltók ugyan megfékezték a lángokat, de a ház teljesen megsemmisült.

A vizsgálat szerint a katasztrófát egy rágcsáló okozta: a padlásra bemászó mókus rágta át a vezetéket, ezzel zárlatot okozva.

A tűz mindent elpusztított, a tető beszakadt, és a család minden értéke odaveszett. A család megsegítésére adománygyűjtés indult: az összegyűjtött pénzből lakhatást, alapvető szükségleteket és bútorokat biztosítanak, hogy újrakezdhessék az életüket a tragédia után.

